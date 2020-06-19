Пьяный «газелист» протаранил ворота частного дома и разбил «Ладу» с прицепом во дворе Бердска

Суд еще осенью 2019 года постановил взыскать с виновного свыше 190 тыс. рублей в пользу потерпевших. Но ответчик в июне 2020-го добился отмены заочного судебного решения. А ДТП произошло летом 2018-го.

Суд начнет сначала рассматривать дело о ДТП, произошедшее два года назад

Судья Бердского горсуда Сергей Мельчинский 18 июня 2020 года вернулся к делу о странном ДТП, произошедшем еще летом 2018-го в поселке Вега. В октябре прошлого года он принял заочное решение об удовлетворении гражданского иска о возмещении ущерба.

Но позже ответчик обратился в суд с просьбой отменить решение, принятое в его отсутствие и восстановить процессуальные сроки для нового рассмотрения. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского городского суда Наталья Сафронова, судья удовлетворил ходатайство и гражданское дело начали рассматривать заново.

Дело о взыскании убытков от ДТП в п. Вега поступило в суд 17 июня 2019 года.

Как установил суд 12 августа 2018 года Алексей Цибулько в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Газель», совершил наезд на принадлежащие Варваре Велиевой ворота, установленные в ее домовладнии на ул. Заповедной. Выбив ворота Цибулько сбил также автомобиль «Лада-21410» и прицеп М3СА817715, принадлежащие Вадиму Тренькину.

В связи с этим Велиева просила взыскать в свою пользу с ответчика ущерб в размере стоимости восстановления поврежденных ворот – 119 128 рублей, истец Тренькин просил взыскать с ответчика в свою пользу стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 29 200 рублей и стоимость восстановительного ремонта прицепа в размере 42 100 рублей.

Поскольку ответчик, извещенный должным образом, в суд не явился, судья принял решение рассмотреть дело в заочном порядке.

Как следует из материалов дела, 12 августа 2018 года в 22.40 сотрудниками полиции составлена справка о ДТП в виде наезда автомобиля на препятствие с материальным ущербом. Постановлением мирового судьи 2-го судебного участка судебного района Бердска по делу об административном правонарушении Цибулько признан виновным по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Сам Цибулько по делу об умышленном повреждении чужого имущества пояснил дознавателю полиции, что он двигался на автомобиле «Валдай ГАЗ» и на ул. Заповедной не заметил деревянных ворот, которые перегораживали дорогу и в них въехал. Когда он протаранил их, то продолжил движение прямо через вторые ворота, так как они были открыты. Но никаких прицепов, пояснил, по пути его движения на автомобиле не было.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд пришел к выводу, что заявленные исковые требованиями подлежащими удовлетворению:

Взыскать с Цибулько в пользу Велиевой ущерб в размере 119 128 рублей.

Взыскать с Цибулько в пользу Тренькина ущерб в размере 71 300 рублей.

Суд указал, что заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, — в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. Теперь ответчик хочет восстановить сроки отмены заочного решения. И судья удовлетворил ходатайство. Возможно, что за разбитые ворота и транспортные средства пьяному водителю платить не придется.