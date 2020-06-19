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Аудиозапись обсуждения свалки около кладбища и обращения к министру Архипову на сессии теми, кому жители доверили решать судьбу Бердска

13:15 19.06.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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18 июня представителей СМИ и слушателей народных избранников ошарашили просьбой удалиться из конференц-зала мэрии в 8.55 утра — за 5 минут до начала сессии горсовета. О чем говорили депутаты? Предоставляем полную запись.

Аудиозапись обсуждения свалки около кладбища и обращения к министру Архипову на сессии теми, кому жители доверили решать судьбу Бердска
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Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Аудиозапись обсуждения свалки около кладбища и обращения к министру Архипову на сессии теми, кому жители доверили решать судьбу Бердска

Аудиозапись обсуждения свалки около кладбища и обращения к министру Архипову на сессии теми, кому жители доверили решать судьбу БердскаМусорная свалка на земле бизнесмена Виктора Голубева около кладбища Бердска появится в Искитимском районе, подтвердил Олег ЛагодаЕщё 11 новостей

О чем говорили народные избранники на закрытой 37-й сессии Совета депутатов Бердска вчера, 18 июня? Пресс-центр мэрии Бердска вечером того же дня разослал диктофонную аудиозапись с сессии горсовета. «Курьер. Среда. Бердск» предоставляет всю аудиозапись с сессии нашим читателям. О том, как депутаты приняли решение от отправке обращения к министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову и главе Искитимского района Олегу Лагоде по поводу строительства полигона ТКО около кладбища Бердска можно прослушать с 2 минут 35 секунд по 14 минуту, а также с 2 часов 8 минут.

Аудиозапись можно прослушать и скачать здесь.

От редакции: Вчера, 18 июня, представители СМИ и слушатели народных избранников были ошарашены — всех зрителей попросили удалиться из конференц-зала мэрии Бердска в 8.55 утра — за 5 минут до начала сессии горсовета. Накануне, 17 июня, речи о том, что сессия совета депутатов будет проходить в закрытом формате — не было. Такое решение было озвучено прямо перед ее началом администрацией Бердска. Сами народные избранники недоумевают — они не голосовали за закрытый формат проведения сессии. Как выяснилось, такое решение принято из-за предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Считаем, что данная ситуация нарушает право СМИ и избирателей в получении информации.  И можем предположить, что, по сути, причиной не пускать на сессию «посторонних» стало обсуждение вопроса запроса по свалке министру. А чего бояться-то? Ведь это не Бердск? А Искитимский район! Полученный ответ из администрации Искитимского района подтвердил, что полигон рано или поздно будет и все законно. Зачем такие виражи? Это уже не вызывает негодование и разочарование, а просто улыбку — вся ситуация не стоит таких конспираций и ходовок- вы просто скажите — свалка будет рядом с кладбищем Бердска. А все, как и прежде, это примут к сведению, проглотят и будут жить дальше.

Читателям, которые хотят послушать своих депутатов — послушайте запись. Редакция не желает тратить время на прослушивание записи — для себя лично мы ничего нового не откроем. Для своих читателей мы сделали запросы и публикуем ответы. Как например — «Мусорная свалка на земле бизнесмена Виктора Голубева около кладбища Бердска появится в Искитимском районе, подтвердил Олег Лагода«.

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