«Мария-Ра», «Ярче» и «Ресторанный дворик» попали в список нарушителей в коронавирус в Новосибирске

Два кафе работали не смотря на карантин в Новосибирске

«Людовик» и «Партнер» обслуживали клиентов без масок в период противодействия коронавирусу, «Мария-Ра» и «Ярче» пренебрегли гигиеной, а в «ресторанном дворике» за гостиницей «Центральная» нарушили правила продажи алкогольной продукции. В регионе продолжаются проверки соблюдения санитарного законодательства и иных требований при введении режима повышенной готовности в период противодействия коронавирусной инфекции.

В региональном минпромторге сообщили, что нарушения масочного режима выявлены в ходе проведенной 15 июня проверке в пекарне «Людовик» в Октябрьском районе г. Новосибирска – здесь без маски находился продавец, который обслуживал покупателей. Аналогичное нарушение обнаружено в филиале сети магазинов канцелярских товаров «Партнер» в Ленинском районе, однако здесь без маски находился покупатель. По данным фактам возбуждены административные производства по ст. 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ.

В ходе проверок 16 июня в баре «Еда» по ул. Писарева в Центральном районе обнаружили нарушение масочного режима сотрудником организации. При этом представители Роспотребнадзора выявили ряд санитарных нарушений. В связи с этим представителями регионального минпромторга возбуждено административное производство по ч.1 ст. 20.6.1. КоАП РФ, сотрудниками управления Роспотребнадзора по Новосибирской области – административное производство по статье 6.3. «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ.

Гигиеной пренебрегли и в супермаркете «Ярче», здесь сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушение норм СанПин: помещения плохо убирались, дезинфицирующее средство было с истекшим сроком годности, а в помещениях отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха. Аналогичные нарушения обнаружены в филиале сети магазинов «Мария-Ра». Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области возбуждены административные производства по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

В целях предупреждения нарушений среди предприятий общественного питания в Центральном районе областного центра организовали совещание. В нем приняли участие предприниматели, чьи организации расположены на ул. Ленина, 3 (ресторанный дворик) и ул. Ленина, 6/1, а также сотрудники минпромторга, управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска, регионального управления Роспотребнадзора и полиции. Представители ведомств напомнили о неукоснительном соблюдении правил поведения во время режима повышенной готовности, а также о запрете торговли алкогольной продукцией на вынос в предприятиях общественного питания. Однако 17 июня нарушение масочного режима сотрудниками организации и розничная продажа алкогольной продукции на вынос выявлены в баре Why think just drink. Минпромторгом региона возбуждено административное производство по ч.1 ст. 20.6.1. КоАП РФ.

Продолжаются проверки организаций, оказывающих гостиничные услуги. До сведения персонала доводятся рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. За предыдущие два дня проверено шесть организаций, нарушений не обнаружено.

Кроме этого, сотрудники полиции продолжают контроль жителей, прибывших c территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, поскольку все они могут являться потенциальными носителями инфекции. Также проводятся профилактические мероприятия с жителями и работниками предприятий, направленные на необходимость соблюдения установленных в регионе правил поведения (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.).

Всего правоохранительными органами, Роспотребнадзором и органами власти за два с половиной месяца составлено и направлено в суд 2250 протоколов по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанным с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже составляет более 6,3 млн рублей.

Напомним, что жители региона могут сообщить на круглосуточную горячую линию через единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 о фактах массового скопления людей, проведения досуговых, развлекательных и других массовых мероприятий в период противодействия коронавирусной инфекции. Информация о нарушениях переадресуется в полицию.

Источник: nso.ru