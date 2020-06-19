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Секретную рабочую комнату с рисунками детей показал Путин на видео

12:45 19.06.2020 Фото: pixabay.com
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Скоро состоится важная премьера – документальный фильм «Россия. Кремль. Путин». Это будет фильм-событие, поскольку в нем использованы многочисленные эксклюзивные интервью президента, записанные за последний год.

Секретную рабочую комнату с рисунками детей показал Путин на видео
Во время съемок глава государства предложил осмотреть секретную комнату

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала «Россия 1».

21 июня в 22:00 на телеканале «Россия 1» состоится важная премьера – документальный фильм «Россия. Кремль. Путин». Это будет фильм-событие, поскольку в нем использованы многочисленные эксклюзивные интервью президента, записанные за последний год.

Во время съемок глава государства предложил осмотреть секретную комнату, но предупредил, что «там не готовил ничего, поэтому там… рабочая атмосфера».

Путин рассказал, что не проводит в комнате публичных собраний в этой комнате. Интерьер выполнен в светлых тонах, а на стене висит портрет императора Петра I. Рядом с рабочим столом стоят поделки и рисунки — подарки от детей.

Источник: Россия 1 Канал.

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