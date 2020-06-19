Помоют и покрасят за 208 тыс. рублей пешеходный мост через трассу Р-256 в Северном микрорайоне Бердска

До сих пор гарантию на ремонт моста давали на 2 года. Вероятно, переправа через Чуйский тракт не выдерживает столько времени и изнашивается быстрее. В 2020-м рассчитывают, что обновление продержится 1 год.

Пешеходный мост на бердском участке Чуйского тракта помоют снаружи, в том числе над проезжей частью

Ремонт пешеходного моста через дорогу Р-256 «Чуйский тракт» у остановки «Микрорайон Северный» заказала власть Бердска. Заявка на аукцион по поиску подрядчика размещена на сайте госзакупок 15 июня. Электронные торги состоятся 30 июня. Заказчиком работ является бердское управление ЖКХ, которое готово заплатить за ремонт моста через федеральную трассу 208 тыс. рублей.

Согласно аукционной документации подрядчик должен отремонтировать пешеходную переправу за 20 дней после заключения контракта. А поскольку дорога Р-256 является собственностью Федерального управления автодорог «Сибирь», победитель аукциона должен согласовать с собственником все разрешительные документы на производство работ.

Итак, что включает в себя ремонт пешеходного моста в Северном микрорайоне.

Это окраска металлических труб диаметром 600 мм, очистка поверхности щетками и обеспыливание на площади 70 кв. метров, обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм (100 кв. м.), окраска огрунтованных металлических, а также оштукатуренных бетонных поверхностей. Кроме того, предполагается промывка стеклопластика (поликарбоната), закрывающего мост снаружи, фасадов и люлек, низа моста над проезжей частью.

Гарантийный срок составляет один год. Вероятно, в 2021 году пешеходный мост через трассу Р-256 в Северном микрорайоне Бердска будут мыть и красить заново.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мост в районе бердской ГИБДД построили в апреле 2012 года.

И с тех пор его периодически ремонтируют. Например, в 2018 году это обошлось городу в 183 тыс. рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Тогда горожане жаловались, что ступени моста износились и по ним опасно ходить, что внутри грязь и пыль, что не работает освещение. Два года назад аукцион по ремонту пешеходной переправы через федеральную трассу выиграл индивидуальный предприниматель Андрей Шендрик. Гарантийный срок составлял 2 года.