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В реанимации 58 зараженных COVID-19 в Новосибирской области, на ИВЛ – 19 пациентов на 19 июня

13:00 19.06.2020 Фото: pexels.com
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В больницы районов области госпитализирован 407 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Всего в Новосибирской области провели 168 736 тестов на коронавирус.

В реанимации 58 зараженных COVID 19 в Новосибирской области, на ИВЛ – 19 пациентов на 19 июня
Коронавирус убивает иммунитет и доводит людей до реанимации
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
В реанимации 58 зараженных COVID 19 в Новосибирской области, на ИВЛ – 19 пациентов на 19 июня

«Пришли два врача на обход!»: Кардинально изменилось отношение к пациентам с подозрением на COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых устВ реанимации 58 зараженных COVID-19 в Новосибирской области, на ИВЛ – 19 пациентов на 19 июняЕщё 1596 новостей

По данным оперативного штаба региона на утро 19 июня в Новосибирской области зарегистрировано 4819 случаев COVID-19 (+108 за последние сутки). 2630 пациентов выздоровели (+128 за сутки).

Скончались еще два пациента – мужчины в возрасте 69 лет и 80 лет. Всего в регионе за весь период эпидемии зарегистрировано 65 летальных случаев, причиной которых стал коронавирус.
В отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2062.

В больницы районов области госпитализирован 407 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 168 736 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 580 жителей региона, 23 249 человек сняты с наблюдения.
Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 996 обращений, госпитализированы 46 пациентов.

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От редакции

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Аноним, 19 июня 2020 13:10
В реанимации 58 зараженных COVID-19 (потому что больше нет койко-мест в реанимациях, благодаря путинским реформам здраволохохранения?))), на ИВЛ – 19 пациентов на 19 июня (потому что на всю Новосибирскую область существует 19 ИВЛ?)))

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