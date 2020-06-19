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Воздержалась от опровержения истории пациента с подозрением на COVID-19 в пульмонологии заведующая ЦГБ Бердска Наталья Блукке

23:30 19.06.2020, Марина Волкова Фото: предоставлено читателем "Курьер. Среда. Бердск"
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Заведующая отделением опровергала опубликованные сведения в телефонной беседе с «Курьер. Среда. Бердск». Но за официальным комментарием отправила в пресс-центр горбольницы.

Воздержалась от опровержения истории пациента с подозрением на COVID 19 в пульмонологии заведующая ЦГБ Бердска Наталья Блукке
Мужчина лечится в пульмонологии ЦГБ Бердска

Вступил в диалог с заведующей пульмонологическим отделением ЦГБ Бердска Натальей Блукке «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 19 июня. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал историю из первых уст о пациенте с подозрением на коронавирус. Егор (имя вымышленное по этическим соображениям — прим. ред.), сообщал о том, что медики горбольницы не осматривают больных.

В тот же день с редакцией связалась заведующая отделением, которая опровергла данную информацию. В телефонной беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Михайловна воздержалась от официального комментария со ссылкой на пресс-службу ЦГБ Бердска. Соответствующий запрос направлен редакцией 17 июня в Минздрав Новосибирской области.

Согласно статьи 43 «Право на опровержение» закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.03.2020) «О средствах массовой информации» гражданин или организация вправе потребовать от редакции опровержения не соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство сведений, которые были распространены в данном средстве массовой информации. Такое право имеют также законные представители гражданина, если сам гражданин не имеет возможности потребовать опровержения.

Если гражданин или организация представили текст опровержения, то распространению подлежит данный текст при условии его соответствия требованиям настоящего закона. Редакция радио-, телепрограммы, обязанная распространить опровержение, может предоставить гражданину или представителю организации, потребовавшему этого, возможность зачитать собственный текст и передать его в записи.

«Курьер. Среда. Бердск» дает возможность выразить свою позицию по публикации «По несколько дней ждут теста на COVID-19 пациенты с подозрением на коронавирус в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст» в любое время письмом на электронную почту bkurer@mail.ru, либо в телефонной беседе по телефонам — 8383-43-3-00-10, а также 8953-878-90-10.

С ранее опубликованными текстами вы можете ознакомиться по ссылкам:
По несколько дней ждут теста на COVID-19 пациенты с подозрением на коронавирус в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст

«Пришли два врача на обход!»: Кардинально изменилось отношение к пациентам с подозрением на COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст

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От редакции

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Аноним, 19 июня 2020 18:37
Болеем дома, ждали теста с прошлой субботы, сегодня пригласили в поликлинику сделали флг и взяли тест на антитела. Мазок на ковид сказали у нас не берется, берут его службы НСК. Вот такая история.

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