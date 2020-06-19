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На 1 млрд рублей удвоены дополнительные взносы в счет будущих пенсий в Новосибирской области

17:13 19.06.2020 Фото: pixabay.com
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В 2019 году жители внесли дополнительных страховых взносов на сумму 63,7 млн. рублей. Софинансированию со стороны государства подлежат взносы от 2-х до 12-ти тысяч рублей в год.

На 1 млрд рублей удвоены дополнительные взносы в счет будущих пенсий в Новосибирской области
В мае текущего года государством были увеличены дополнительные страховые взносы граждан

Более миллиарда рублей внесли новосибирцы в счет своих будущих пенсий с начала действия Программы софинансирования пенсий.

В мае текущего года государством были увеличены дополнительные страховые взносы граждан, участников Программы государственного софинансирования пенсий, за предыдущий год. Напомним, что Программа стартовала в 2009 году.

В 2019 году новосибирцы внесли в счет своих будущих пенсий дополнительных страховых взносов на сумму 63,7 млн. рублей. Напомним, что софинансированию (удвоению) со стороны государства подлежат взносы от 2-х до 12-ти тысяч рублей в год. Если была уплачена сумма меньше двух тысяч рублей, то она просто фиксируется на лицевом счете гражданина и будет учитываться при расчете будущей пенсии, но не будет удвоена государством.

Также обращаем внимание, что в текущем году государство последний раз прософинансировало взносы тех участников Программы, которые вступили в нее в 2010 году, так как согласно Закону софинансирование взносов производится в течение 10 лет с момента первого платежа. Эти граждане по-прежнему могут производить уплату дополнительных взносов на накопительную пенсию, тем самым увеличивая ее, но уже без участия государства.

В общей сложности за весь период действия Программы новосибирцы в счет своих будущих пенсий дополнительно внесли уже 1,04 млрд. рублей.

Эти средства учтены на лицевых счетах граждан и переданы в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования.
Данные средства не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому ее участники могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму сделанных взносов.

В целом же средства, сформированные в рамках Программы, входят в общую сумму пенсионных накоплений человека, инвестируются с целью получения инвестдохода и выплачиваются при достижении 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно (при наличии необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов). На сформированные средства распространяются правила правопреемства.

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