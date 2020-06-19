Что такое сап-серфинг и где научиться ему в Бердске?

SUP-серфинг на берегу Бердского залива

18 июля в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» написала Дина Саяпина и прислала свою фотографию досок на Обском море с просьбой рассказать о сап-серфинге. Рассказываем.

Сап-серфинг – катание на плоской увесистой доске стоя, управляя веслом. Для этого вида спорта не нужно специальной подготовки, и, по уверениям инструкторов, новичок начинает чувствовать себя комфортно на доске уже через десять минут после начала. Доски в сап-серфинге могут быть как надувными, так и жесткими, из дерева или эпоксидных материалов. Считается, что чем шире доска, тем более она устойчивая, но медленная, а узкие доски отличаются высокой маневренностью. Для удобства во время катания также следует надеть теплую одежду, так как возле воды обычно ветрено. В плохую погоду нужно также запастись гидрокостюмом.

SUP-серфинг появился совсем недавно, на Гавайях, где сразу приобрел своих фанатов и поклонников. Этому виду спорта нет еще и тридцати лет, а он уже покорил весь мир и появился на побережье Обского моря.

Сап-серфинг является развивающимся видом спорта, и количество желающих лишь растет. Сейчас в Новосибирске и Бердске SUP-серфингом занимаются на Бердском заливе. Услуги оказывают всего четыре фирмы: «Ветру-Да!», «Бумеранг» и «Winds House», а также пляж «Звезда». Цена на прокат доски варьируется от 500 до 1200 рублей в час, а вот своя доска с веслом стоит в среднем от 15 до 40 тысяч рублей.

Если вы увлекаетесь SUP-серфингом и можете рассказать о нем, напишите в WhatsApp редакции по телефону 8-953-878-90-10.