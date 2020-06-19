Тук-тук, предъявите ваш счетчик: в коронавирус снимают показания квартирных приборов учета воды УК Бердска

Бердчане боятся мошенников и заразы. Директор УК «Вымпел Сервис» заявил, что запрещена до конца 2020 года поверка счетчиков, а его сотрудникам нужны цифры для расчета ОДН при переходе на прямые платежи КБУ. Жилищники в масках обниматься с народом не будут.

Объявления на подъездах официально предупреждают, что придут не мошенники, но спросить удостоверение и перезвонить не будет лишним

Сегодня, 19 июня, вечером сотрудники управляющей компании «Вымпел Сервис» пойдут по квартирам одного из многоквартирных домов, которые стоят находятся в управлении УК «Монолит» (входит в группу компаний «Вымпел»). Цель — снять показания индивидуальных приборов учета воды. Это необходимо для того, чтобы с максимально точного и корректного начисления платы за воду при переходе на прямые платежи с Комбинатом бытовых услуг. Об этом в пятницу «Курьер. Среда. Бердск» рассказал директор «Вымпел Сервиса Николай Яковченко.

Он предполагает, что есть недовольные тем, что в их квартиру могут нагрянуть посторонние, знает о праве собственников не пускать за порог никого и даже не открывать дверь. Но, по словам Яковченко, делается все это только во благо жильцов — чтобы они в конечном итоге не переплачивали за общедомовые нужды.

Напомним, накануне в редакцию пришло сообщение от бердчанина, возмущенного предстоящим контрольным снятием показаний приборов учета в разгар пандемии коронавируса.

-Не хотелось бы никого впускать в свои квартиры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе! Что за острая необходимость ходить по квартирам и распространять (возможно) вирус! Категорически против! Есть телефоны, есть личные кабинеты через которые подаются данные. Пусть собирают их оттуда! — объяснил свою позицию читатель.

Как отметил Николай Яковченко, УК проводит плановые осмотры и имеет право это делать раз в три месяца:

— Это делается для того, чтобы снизить расходы на ОДН для жителей.

Гендиректор УК попросил не путать сверку показаний с проверкой счетчиков, которые, действительно правительство РФ разрешило не проводить из-за коронавируса до 2021 года.

— Мы говорим сейчас не о поверке, а о достоверности показаний. Это разные вещи. Здесь нет никакого криминала. Если люди опасаются мошенников, они могут попросить у наших людей удостоверение или беджик с печатью ЗАО ГК «Вымпел Сервис». Могут позвонить по телефонам 2-25-57 или 2-08-83 позвонить в диспетчерскую и уточнить, есть ли в реальности такой работник и чем он в данный момент занят, прокомментировал Николай Александрович.

По его оценке, за 4 часа сотрудники УК успеют обойти один многоквартирный дом. По сверке показаний приборов учета в последнее время работы прибавилось, отметил Яковченко, в связи с массовым переходом собственников квартир на прямые договоры с поставщиком коммунальных услуг — муниципальным КБУ.

— А для этого нужна точность, чтобы потом не было проблем при начислении со стороны КБУ. Все это только в интересах жителей. В итоге, если в 100% одновременно снимаются показания индивидуальных счетчиков, получается общая картина реального потребления домом воды и затраты на общедомовые нужды снизятся, — полагает Николай Яковченко.

Он заверил, что сотрудники УК «Вымпел Сервис» ходят по квартирам исключительно в масках, перчатках и держат дистанцию — им надо счетчик посмотреть, а не с человеком обниматься.



— Конечно, могут не впускать. Но в законе четко прописано: если дважды без уважительно причины не допустил, счетчик может быть снят с учета. Если нечего скрывать, почему не дать проверить показания? — подчеркнул директор УК. — Мы это делаем регулярно, но в основном, когда дома переходят на прямые платежи, чтобы переход прошел максимально корректно, чтобы избежать ошибок, когда плату за воду начнет начислять КБУ.

Яковченко считает, что такой способ оплаты выгоднее для людей, поскольку каждый несет ответственность только за себя, а не за соседей-должников. Кроме того, отношения поставщик-потребитель без посредников в виде управляющих компаний всегда выгоднее и удобнее.

Нужно ли проверять счетчики и платить штрафы ЖКХ в коронавирус?

На фоне пандемии власти РФ в начале апреле разрешили не проверять индивидуальные счетчики до начала 2021 года, даже если сроки проверки уже истекли, сообщил Росстандарт. Данные меры регулируются в соответствии с постановлением правительства РФ и направлены на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, Росстандарт предупредил россиян о действиях мошенников на рынке услуг проверки счетчиков. «Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности», – говорится в сообщении ведомств.

В самом начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство вводит мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере до конца 2020 года.

— Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги — газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов», — заявил глава кабмина. При этом не будут начисляться пени за просрочку взносов за капремонт, отметил он.

Еще раньше, в марте 2020-го, Госдума поддержала перерасчет стоимости отопления в ряде регионов России из-за аномально теплой зимы. На снижение стоимости услуг могут рассчитывать жители российских регионов, в которых платежи за ЖКХ вносятся небольшими частями в течение года, а не по общедомовым счетчикам. В Бердске, напомним, за отопление платят по схеме 1/12, а в начале каждого следующего года происходит перерасчет платы за тепло, в том числе в сторону уменьшения.

В Искитиме поверки счетчиков запретили

Администрация Искитима, например, дала официальные разъяснения об отмене поверки бытовых приборов учета.

«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует, что 6 апреля 2020 года вступило в действие Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в том числе регулирующее осуществление поверки бытовых приборов учета в срок до 1 января 2021 года.

Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истекшим сроком поверки. Постановление № 424 также распространяется на неповеренные своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года, бытовые приборы учета.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается.

Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения населения новой коронавирусной инфекцией, поскольку поверка бытовых приборов учета требует непосредственного нахождения специалиста-поверителя на территории жилого помещения владельца.

Госстандарт также обращает внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности».

Информацию распространила замначальника управления делами администрации Искитима Галина Березина, тел. 8 (383-43) 2-44-21.