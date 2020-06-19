Ждать помощи от государства глупо: спасает енотов и ищет пропавших людей многодетный отец Юрий Кокорин из Бердска

Работая 2-3 дня в неделю, зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц. Юрий не в курсе, сколько получают они детских пособий, знает, что 1500 рублей государство выделяет на услуги ЖКХ. Маткапитал еще не использовали.

Юрий Кокорин спасает енотов и людей

33-летний Юрий Кокорин 15 лет занимается промышленным альпинизмом. Несмотря на коронавирус, заказов не убавилось. Во время интервью «Курьер. Среда. Бердск» он находился на крыше на БЭМЗе. А вчера был на 90-метровой трубе в Кольцово.

— Все профессии, где люди работают руками, востребованы. 90% населения работает в офисе, а занимаются реальным ручным трудом остальные 10%. Автослесари, плотники, строители — всегда нужны. Я очень боюсь высоты, но со временем перестал ее замечать. Я однажды очень сильно упал на скалы, — рассказал герой рубрики «Профессионалы XXI века».

Работая 2-3 дня в неделю, зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, в свободное время он бесплатно снимает испуганных котов с деревьев. 90% звонков заканчивается тем, что не приходится никуда выезжать. Он объясняет, что природа дала способность кошкам лазить по деревьям в обе стороны: и вверх и вниз. Кошку можно подождать до ночи, и она сама слезет.

Однажды домашний енот убежал из дома и со страху забрался на березу на Ленина. Спасатели отказались снимать енота. Хотели обратиться за помощью в Новосибирск, предполагая, что енот замерзнет ночью насмерть или его разорвут собаки.

— Когда я его полез спасать, первый раз она залезла еще выше. Потом пытались достать его на вышке. Ее не хватило. Я тряхнул ствол дерева, енот сорвался и полетел вниз с высоты пятиэтажного дома. К счастью, енотиха Варя выжила. Приземлившись, она кинулась убегать. Однако целая толпа бердчан, наблюдавшая за спасоперацией, не дала еноту уйти далеко. Фырчащую и царапающуюся Варю поймали, поместили в клетку и передали владельцам, — сказал спасатель.

Бердчанин не только спасает животных, но и помогает смертельно больным детям. В костюме Деда Мороза в 2018 году бердчанин вместе с другими альпинистами спускался с крыши, они заглядывали в окна детских палат, махали руками — для детей это было настоящим чудом. Для мам детей — не меньше, а может даже больше!

Искал людей под лавиной

Любви и сострадания в большом мужском сердце хватает на розыск пропавших людей в «ЛизаАлерт». В любое время дня и ночи он встает по звонку и идет в лес. На этой неделе он участвовал в поиске в Тогучинском районе. Больше всего потряс поиск бердского подростка, которого искал весь город.

— Огромная трагедия, когда ребенок погибает. Нужно общаться и дружить с детьми, чтобы они не сбегали, — убежден Юрий.

В 2019 году участвовал в поиске команды из НГУ. Семеро туристов из Новосибирской области 6 мая пропали без вести при сходе лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Нашли сразу пять тел, потом испортилась погода. В поиске участвовали выжившие туристки, которые вместе со спасателями осматривали место схода лавины с вертолета. Под лавину попали четверо жителей Новосибирска и трое жителей поселка Кольцово. Без вести пропал руководитель группы, мастер спорта международного класса и опытный альпинист, руководитель туристического клуба НГУ с 15-летним стажем Николай Симонов. Под лавиной погибли чемпионы России по спортивному туризму Юлия Воробьева и Игорь Блинов, доктор медицинских наук Сергей Науменко, бывший сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Дмитрий Шарифулин и житель Академгородка Иван Фоканов. Также под лавину попала главный редактор новостного сайта «Наукоград-пресс» в Кольцово Валерия Одаренко. 29 июня в озере удалось обнаружить тело туристки Юлии Воробьевой. 30 июня у подножья горы Металлург также на дне озера найдено тело руководителя группы Николая Симонова.

Иногда мне хочется полежать на диване или залезть на высоту

У Юрия трое детей. Живет 10 лет с супругой без штампа. Многодетный отец не в курсе, сколько получают они детских пособий, знает, что 1500 рублей государство выделяет на услуги ЖКХ. Маткапитал еще не использовали.

— Мы немножко ненормальная семья. Штамп в паспорте пагубно влияет. Исходя из опыта знакомых, я не знаю ни одной семьи, у которой все хорошо сложилось будучи в законном браке. Глупо ждать помощи от государства. Если Бог даст, мы родим еще как минимум двоих, — считает многодетный бердчанин.

Старшей дочери Кокориных 6,5 лет. Но пойдет ли дочка в школу неизвестно.

— Вдруг мы уедем в Гималаи на год. Или в Индию или Бразилию. А как детей при этом водить в школу? Нужно слушать себя. Иногда мне хочется полежать на диване или залезть на высоту, или слетать в Питер,- признался сибиряк.

Сибиряк вместе с семьей любит путешествовать. За его плечами Саяны, Тянь-Шань, Памир. Самая большая высота 7000 км… Пока.

Философия многодетного отца из Бердска: важна не цель, а путь. Он получает удовольствие от каждого прожитого дня: от того, что сегодня спас любимого питомца, а завтра подарил мгновения счастья смертельно больным ребятишкам.