Хвалить сотрудников обяжут работодателей. Вас часто хвалят? За что?

Константин Калачев отметил, что понятие «социальное государство», которое закрепляется поправками в Конституцию, очевидно, требует дополнений на законодательном уровне

После принятия поправок в Конституцию в ГД планируют изменить Трудовой кодекс.

Работодателей предлагают обязать морально и материально стимулировать сотрудников. Такие нормы внесут в Госдуму после принятия поправок в Конституцию, общероссийское голосование по которым пройдет 1 июля. Как пояснили «Известиям» во фракции «Единой России», сейчас в основной закон вносятся общие положения о социальном партнерстве и уважению к труду, которые будут конкретизированы отдельными документами. В оппозиционных фракциях отнеслись к инициативе критически. Там считают, что начинать надо с повышения МРОТа, а поощрения — вопрос этики работодателей. А вот в Федерации независимых профсоюзов и среди экспертов идею поддержали.

Уточнить по кодексу

На голосование по изменению Конституции выносится ряд социальных поправок, которые потребуют дальнейшего уточнения в федеральном законодательстве, напомнил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.

— Ими гарантируются защита достоинства граждан и уважение труда человека, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, а также появляется положение о социальном партнерстве, реализация принципов которого в Конституции возлагается на правительство. Все они должны получить дальнейшее закрепление в Трудовом кодексе (ТК). В том числе должна появиться норма, которая обяжет работодателей создавать формы морального и материального стимулирования трудящихся, — пояснил парламентарий.

По словам Андрея Исаева, такими стимулами могли бы стать грамоты, благодарности, доски почета, рекомендательные письма от работодателей сотруднику, который поступает в высшее учебное заведение, дополнительные дни отдыха или другие формы поощрения. Также в «Единой России» считают важным прописать в ТК обязательную поддержку ветеранов труда и развитие системы наставничества.

— Эти нормы, думаю, можно было бы объединить с законопроектом об удаленной работе, который на этой неделе был внесён в Госдуму и вынесен партией на общероссийское обсуждение. Думаю, что мы могли бы принять его во время осенней сессии, — пояснил парламентарий, отметив, что сегодня больше всего россиян волнует ненормированный рабочий день.

Законопроект об удаленной работе также вносит поправки в Трудовой кодекс. Его авторами стали спикеры обеих палат российского парламента — глава СФ Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутаты и сенаторы. Документ определяет три вида дистанционной занятости: постоянная, временная и комбинированная. Кроме того, в нем прописывается право сотрудника на удаленке быть офлайн. Планируется, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» сообщили, что изучат инициативу, когда её внесут в Госдуму.

— Основные принципы регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений строятся, исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией РФ. После ознакомления с проектом документа будет определена позиция ведомства, — сказали в ведомстве.

Трудящиеся поддержат



В оппозиционных фракциях отнеслись к инициативе «Единой России» скептически, а некоторые даже критически.— Благодарности, поощрения — это, конечно, хорошо и эмоционально приятно. Социальное партнерство надо развивать, но, прежде всего, делать это нужно, повышая МРОТ. Труд должен быть достойно оплачен, а у нас он явно недооценен. Отсутствие средств у работающего человека, когда, получая небольшую зарплату, еще и платит подоходный налог, ставит его и семью за черту бедности, — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов считает, что будет трудно обязать работодателя давать такие поощрения сотрудникам.

— Это больше вопросы моральной трудовой этики, — уверен депутат.

Представитель фракции КПРФ, глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов полагает, что большинство работодателей и так используют сегодня систему различных поощрений, поэтому отдельная норма законодательства в ТК на эту тему не нужна.

— Я сам работал руководителем сельхозпредприятия. Была возможность, мы поощряли коллектив и никого об этом не спрашивали. Коня кормить не будешь, он не побежит. А без хорошего доброго слова у человека руки будут опускаться. Это же все и так понимают, — завил он.

Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков в разговоре с «Известиями», напротив, инициативу поддержал.

— После принятия поправок в Конституцию изменения нужно будет вносить во многие законы, в том числе в Трудовой кодекс. Конечно, все то, что относится к материальному или другому поощрению работников за высокопроизводительный труд, хорошо и правильно, это можно поддержать, и будет полезно. Когда эту инициативу разработают, мы ее внимательно изучим, — пояснил он свою позицию.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что понятие «социальное государство», которое закрепляется поправками в Конституцию, очевидно, требует дополнений на законодательном уровне. По его словам, в Госдуму после общероссийского голосования внесут целый ряд социальных законопроектов, которые должны будут отражать заявленные ценности: справедливость, уважение к труду и другие. Эксперт считает, что заявленная инициатива очевидно будет отвечать запросам трудящихся.

Источник: Известия