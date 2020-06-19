Стали известны новые детали тщательно подготовленного убийства семьи в квартире в Москве

Криминалисты собрали улики в квартире и машине стрелявшего, которые помогут определить его истинные мотивы. И уже становится понятно, как он готовился.

Криминалисты собрали улики в квартире и машине стрелявшего

Появились новые детали зверского убийства на севере Москвы. Этим утром следователи закончили изучать место, где произошла чудовищная расправа. Криминалисты собрали улики в квартире и машине стрелявшего, которые помогут определить его истинные мотивы. И уже становится понятно, как он готовился — тщательно продумывая каждый шаг.

Полицейские следуют жестким инструкциям. Просят убрать камеру. Из квартиры убийцы Севастьяна Путинцева выносят вещественные доказательства: системный блок, другие устройства. По словам отца, сын увлекался компьютерами, отслужил в армии. Об отношениях с девушками ничего не рассказывал.

— А для чего оружие ему было нужно? Он ездил на охоту?

— Нет, он не охотник.

— А в каких войсках он служил?

— Хороший вопрос, я не вспомню…

— А вы не общались?

— Общались, но чтоб сказать — войска…

Предположительно, Путинцев жил в квартире вместе с матерью. На эксклюзивных кадрах РЕН ТВ видно, как Наталья в окружении полицейских идет к машине. С журналистами общаться не в состоянии. Всю ночь на седьмом этаже дома по улице Приорова, 38, горел свет. Подъезд оцепили. Жильцов пускали за ленту только по паспортам. В багажнике автомобиля следователи нашли упаковку от оружия и патронов, лопату и топор, на заднем сиденье — чехол от «Сайги», а в бардачке записную книжку с номерами телефонов. Судя по всему, Путинцев переложил «Сайгу» в кофр для гитары. На этих эксклюзивных кадрах он висит за спиной. Путинцев поднимается на 7-й этаж. Соседи слышат выстрелы и женский крик.

Это первые кадры с места преступления. По некоторым данным, Путинцев сначала выстрелил в сына своей бывшей девушки, потом убил ее мать. Надел на Лизу наручники — через несколько секунд выстрелил в нее. Нам удалось достать редкие кадры — как полицейские заходят в подъезд. Решают брать квартиру штурмом. Сам убийца покончил с собой. Уже известно, что 21-летний Севастьян Путинцев тяжело переживал разрыв со своей бывшей девушкой — Елизаветой Хлюпиной. После расставания несколько месяцев назад он продолжал маниакально преследовать свою возлюбленную. Девушка не отвечала ему взаимностью. Возможно, эти зверские убийства Путинцев совершил из-за очередного приступа дикой ревности. Лиза Хлюпина работала в модельном бизнесе и участвовала в фотосессиях для модных домов. А значит, наверняка пользовалась вниманием у мужчин. Впрочем, свои отношения напоказ не выставляла.

«И как бы ни с молодым человеком я ее не видела, ни с какими конфликтами она не приходила и не жаловалась. Если бы она жаловалась, она бы рассказывала кассирам, у нее там, скорее всего, тоже был кто-то знакомый, к кому она приходила, но всегда я ее пропускала», — говорит соседка Раиса Исмаилова.

Известно, что у Путинцева были проблемы с алкоголем. При этом, по данным Росгвардии, ружье он приобрел легально. Севастьяну Путинцеву проведут посмертную психиатрическую экспертизу. В том числе и для того, чтобы понять, насколько законным было решение дать ему допуск к оружию.



Источник: ren.tv