Правила поведения в День летнего солнцестояния 21 июня 2020 года и ритуалы на любовь в энергетически сильный день

Это период силы, когда без особых ритуалов человек способен изменить свою судьбу в лучшую сторону или вообще начать жизнь с начала.

Традиция отмечать День летнего солнцестояния существует у разных народов мира

Интересно знать когда солнцестояние в 2020 году, чтобы правильно его провести с пользой для себя. Самый длинный день в текущем году выпадает на 21 июня. Его продолжительность более 17 часов. Это не только астрономическое событие, но и старинный славянский праздник, укутанный мистической.

Правила поведения в День летнего солнцестояния

Традиция отмечать День летнего солнцестояния существует у разных народов мира. Многие обычаи и обряды очень похожи, а суть праздника — чтить все четыре стихии, Воду, Огонь, Воздух и Землю. Потому ритуалы праздника часто связанны именно с огнем и его очищающей силой.

Прыгали через костер, сжигали одежду больного человека, танцевали на раскаленных углях, а еще умывались росой и ходили на рассвете по влажной траве, поскольку сто символ Воды.

Не только 21 июня, но еще два дня после праздника, можно поминать усопших родных и близких людей, обращаясь к ним за помощью. Это период силы, когда без особых ритуалов человек способен изменить свою судьбу в лучшую сторону или вообще начать жизнь с начала.

Принимать пищу в День летнего солнцестояния нужно с пониманием того, что она необходима человеку для того, чтобы жить. Потому стоит отдавать предпочтение полезным продуктам, преимущественно растительного происхождения.

Такое меню укрепит здоровье, и придаст энергии.

Ритуалы Дня летнего солнцестояния на исполнение желаний и любовь

Незамужним девушкам, которым хочется поскорее обрести счастье в личной жизни, следует подарить своему избраннику что-то небольшое, но ценное. Но самый просто путь привлечь в свою жизнь любовь — сплести венок и пустить его по воде, мысленно обращаясь к Вселенной с просьбами о счастливом замужестве.

По несколько раз в день нужно мысленно проговаривать свое самое заветное желание. Оно должно быть одно, но именно то, чего на данном этапе жизни хочется больше всего.

Важно не только думать о нем, как о чем-то далеком и несбыточном, но представлять, как желание уже осуществилось. Актуализировать результат, ощущать весь спектр эмоций, которые возникнут от обладания желаемым.

В попытке улучшить свое благосостояние, стоит угощать друзей и знакомых сладостями и в День летнего солнцестояния, и еще два дня после него.

Для этой цели можно что-то испечь или купить.

Пусть это будут конфеты, печенье или сладкие фрукты, ведь некоторые из близких людей могут следить за фигурой или вести здоровый образ, поэтому высоко оценят знание их вкусов и потребностей.

Каждому будет приятно получить сладкий презент, тем более, если это именно то, что человеку нравится.

Источник: rsute.ru