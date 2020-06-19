18 «за» из 20: Как прошли публичные слушания по мусорной свалке на земле бизнесмена Голубева около кладбища Бердска, рассказали в мэрии Искитимского района

«Курьер. Среда. Бердск» прилагает протокол публичных слушаний от 12 мая, о котором знали единицы бердчан и искитимцев. Полигону ТКО быть, решение согласовано на уровне министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова.

Строят дорогу за кладбищем Бердска к будущему полигону ТКО

Как проходили публичные слушания по факту создания полигона ТКО для складирования, изоляции и захоронения мусора 4 и 5 классов опасности около кладбища Бердска 12 мая рассказал «Курьер. Среда. Бердск» глава Искитимского района Олег Лагода сегодня, 19 июня.

Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района. Жители Бердска и Искитимского района возмущены — о публичных слушаниях они узнали только после публикации «Курьер. Среда. Бердск». К слову сказать, информация о слушаниях размещена лишь на сайте анонсов общественных обсуждений. К сожалению, официальную информацию о проведении публичных слушаний на сайте администрации Искитимского района найти не удалось. Но в протоколе публичных слушаний сообщается, что информация о них была опубликована 6 апреля 2020 года на сайте администрации Искитимского района.

На публичные слушания пришли 20 человек. При этом в журнал замечаний и предложений от общественности и населения города в адрес отдела по природных ресурсов, охраны окружающей среды, ЖКХ, энергетики и газификации администрации Искитимского района Новосибирской области не поступало. Впрочем, как и в адрес ООО «Полигон».

Начальник отдела по природные ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, энергетики и газификации администрации Искитимского района П.В. Кунгурцева сообщила, что 6 марта 2020 года в администрацию Искитимского района обратилось с заявлением от 28.01.2020 г. ООО «Полигон» по вопросу проведения общественных слушаний среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, на объект полигон TKO в Искитимском районе. Уровень ведомственной принадлежности- региональный.

Постановление администрации Искитимского района публичных слушаниях подписано 1 апреля 2020 года за номером 316 «Об организации и проведении общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной деятельности на объект «Полигон TKO в Искитимском районе Новосибирской области».

Какой полигон построят?

Первым на публичных слушаниях под протокол выступил директор ООО «Полигон» Денис Шалдов:

— Сразу хотелось бы отметить, что в постановлении администрации Искитимского района № 316 от 01.04.2020 была допущена описка в написании кадастрового номера земельного участка в Искитимском районе Новосибирской области, на котором намечается расположение полигона ТКО. Должен быть кадастровый номер 54:07:047401:1085. Проектируемый объект является природоохранным предприятием и предназначен для централизованного сбора и захоронения отходов производства и потребления организаций, учреждений, жилых зданий, уличного смета с территории улиц, проездов, площадок и так далее.

Полигон TKO — комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и захоронения TKO 4, 5-гo класса опасности, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространение грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов. Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТКО на полигоне выполняются механизировано. Проектируемая мощность полигона TKO — 200 000 тонн в год. В состав полигона входят производственная и вспомогательная (хозяйственная) зоны. Производственная зона состоит из участков участка сортировки TKO и складирования — захоронения TKO.

Вспомогательная зона проектируется и служит для размещения сооружений по обслуживанию, эксплуатации и обеспечению бесперебойной работы полигона TKO круглогодично. Вспомогательная зона полигона размещается в юго-западной части отведенного участка.

Размещение выполнено с учетом технологической схемы работы полигона, его транспортных связей с существующей подъездной автодорогой, энергообеспечением, а также рационального использования отведенной территории.



Вспомогательная (хозяйственная) зона по проекту состоит из следующих объектов: административно-бытового корпуса, контрольно— пропускного пункта совмещенного с пунктом стационарного радиометрического контроля; весов; гаража; объектов электроснабжения, сооружений для дезинфекции колес автотранспорта и других вооружений.

Согласно требованиям CП территория вспомогательной зоны будет иметь твердое покрытие. На производственную зону доставка TKO производится мусоровозами, а также другим специализированным транспортом.

На участке сортировки производственной зоны, проектом предусмотрена линия, на которой осуществляется отбор фракций, входящих в перечень ассортимента реализуемого вторичного сырья. После чего, вторичное сырьё направляется — реализовывается для дальнейшей переработки в соответствующие предприятия. На проектируемом полигоне осуществляется только сортировка TKO с последующим захоронением не пригодное для вторичной переработки фракций TKO, — рассказал Денис Шалдов.

Также директор ООО «Полигон» рассказал о технологической схеме захоронения отходов TKO на полигоне, которая состоит из операций:

приём TKO, осуществление учета и входного контроля;

сортировка и размещение TKO на участке складирования TKO;

доуплотнение TKO;

изоляция TKO слоем инертного грунта.

Отмечается, что участок захоронения TKO спроектирован с учетом всех норм и требований законодательства РФ.

В основании и на стенках ложа полигона TKO проектом предусмотрен противофильтрационный экран. Экран спроектирован таким образом, чтобы обеспечить защиту почв и грунтовых вод от загрязнения.

Также проектом предусмотрена дренажная система, обеспечивающая эффективный сбор и отвод фильтрата. Конструкция дренажной системы обеспечивает возможность ее промывки в период эксплуатации, а также обеспечивает возможность доступа для контроля за её работоспособностью. По периметру полигона в пределах огороженной территории предусмотрена система сбора поверхностного стока с очисткой. Для контроля за состоянием грунтовых вод предусмотрены контрольные скважины.

Основная технология складирования TKO на полигоне — картная, при которой, захоронение TKO осуществляется только на рабочей карте. Изоляция уплотненного слоя TKO осуществляется при температуре выше 5°C ежесуточно, при температуре 5°C и ниже — не позднее трех суток со времени складирования TKO.

На выезде из полигона TKO предусмотрена контрольно- дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с использованием дезинфицирующих средств. Проектом предусмотрено ограждение и освещение полигона.

Для снижения пожароопасности препятствия возгорания и уменьшения образования пыли на полигоне производится увлажнение участков складирования и захоронения TKO. Планируется, что по истечении срока эксплуатации полигон TKO закрывают. При этом проводится рекультивация территории.

Нет урона природе и населению?

Специалист технического отдела ООО «Лига» А.В. Тюрина сообщила, что проект разработан с учетом санитарно-защитной зоны для ООО «Полигон». Размер санитарно-защитной зоны подтвержден расчетами протяженностью 500 метров.

— Дополнительно к проекту СЗЗ проведем расчет по оценке риска для здоровья населения, по результатам которого можно сделать вывод, что размеры санитарно-защитной зоны по факторам химического и акустического воздействия являются достаточными для обеспечения безопасных уровней воздействия на населения. На сегодняшний день по проекту санитарно-защитной зоны и всем прилагающимся материалам пройдена экспертиза и получено заключение о соответствии проекта требованиям действующего законодательства. Также материалы были направлены в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (Роспотребналзор). Получено санитарно- эпидемиологическое заключение о соответствии проекта государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

В процессе проведения работ на производственной территории ООО «Полигон» были выявлены 9 источников выбросов и 16 загрязняющих веществ. Расчеты рассеивания загрязняющих веществ показали, что концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной и жилой зон не превышают санитарных норм качества воздуха 1 ПДК и 0,8.

Также на территории производственной площадки выявлено 8 источников шума, оказывающих акустическое воздействие на территорию жилой настройки. Результаты расчета уровней шyмa показали, что уровни звуковой мощности вблизи жилых домов не превышают установленных предельно допустимых уровней ни в дневное, ни в ночное время.

Вопросы зрителей

Житель Бердска Евгений Окунев спросил: Откуда будет поступать мусоp на полигон?

Ответ: Согласно утвержденной территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области.

Житель Бердска Алексей Бочкарев спросил: Какие противопожарные мероприятия предусмотрены на участке складирования отходов?

Ответ директора ООО «Полигон»: противопожарные мероприятия на участке складирования и захоронения TKO — это комплекс организационно-технических мероприятий, в котором предусмотрел, например, периодический полив участков захоронения TKO водой, а при температуре воздуха выше З0°С полив обязателен. Вода для полива, как упоминалось раннее, используется после очистки фильтрационных вод и воды ливнестоков. В качестве источников научного противопожарного водоснабжения запроектированы противопожарные резервуары.

Житель Бердска Павел Дятлов спросил: Будут пи вредные выбросы в воздух и как с ними будут бороться?

Ответ директора ООО «Полигон»: Был выполнен проект санитарно-защитной зоны. Расчеты рассеивания загрязняющих веществ показали, что концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной и жилой зон не превышают санитарных норм качества воздуха I ПДК и 0,8 МДК.

Житель Бердска Михаил Райко спросил: Производится ли переработка мусора на полигоне?

Ответ директора ООО «Полигон»: На полигоне предполагается только сортировка и захоронение TKO. Переработка не предусмотрена.

Итоги слушаний

В конце публичных слушаний 18 его участников из 20 проголосовали за создание полигона ТКО. Против никто не выступил, а двое — воздержались.

Как итог — одобрение материалов оценки воздействия на окружающую среду (OBOC) по проектной документации «Полигон TKO в Искитимском районе Новосибирской области, кадастровый номер земельного участка 54:07:047401:1085» для объекта государственной экспертизы «Полигон TKO в Искитимском районе Новосибирской области, кадастровый номер земельного участка 54:07:047401:1085», о намечаемой хозяйственной и иной деятельности ООО «Полигон» с юридическим адресом: 633011, Новосибирская область, город Бердск, Комсомольская улица, дом 66, офис 16).

Вчера же, 18 июня, в закрытом формате состоялась сессия депутатов Бердска. Из 29 присутствующих народных избранников 27 отдали свои голоса за письмо к министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову и главе Искитимского района. Депутаты, как и жители Бердска, обеспокоены фактом строительства мусорной свалки под Бердском. Ране глава города Евгений Шестернин заявлял, что полигона ТКО на территории Бердска не будет.