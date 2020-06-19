Отец насиловал двух малолетних дочек несколько лет в Горном Алтае

Он изнасиловал старшую 9 лет назад. Теперь жертвой стал младшая. Родственники девочки обратили внимание на нежелание ребенка оставаться с отцом, из разговоров с ней о причинах такого поведения выяснили, что он делает с ней наедине.

Около 9 лет назад, обвиняемый, пользуясь отсутствием дома супруги, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей старшей дочери

Усть-Канским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство.

В совершении данных особо тяжких преступлений обвиняется 46-летний житель одного из сел Усть-Канского района. Потерпевшими по делу признаны две его дочери.

Как установлено следствием, около 9 лет назад, обвиняемый, пользуясь отсутствием дома супруги, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей старшей дочери, которой на тот период исполнилось 10 лет. Когда девочка выросла, отец стал аналогичным образом домогаться до своей младшей дочери.

Родственники девочки обратили внимание на нежелание ребенка оставаться с отцом, из разговоров с ней о причинах такого поведения выяснили, что отец, оставаясь с ней наедине, совершал с девочкой действия сексуального характера.

Обвиняемый свою вину не признал, вместе с тем следствием установлены неопровержимые доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к инкриминируемым ему преступлениям.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следует отметить, что за совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виделишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Источник: altai.sledcom.ru