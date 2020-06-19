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Как снизить издержки на логистику с помощью автопоезда ГАЗ: опыт компании «Акцент»

16:04 19.06.2020
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В грузоперевозках — несколько основных параметров затрат: топливо, амортизация, ремонтные работы и расходные материалы.

Как снизить издержки на логистику с помощью автопоезда ГАЗ: опыт компании «Акцент»

Горьковский автозавод предоставил компании «Акцент» автопоезд «ГАЗон NEXT» по индивидуальному проекту. Автомобиль снизил издержки по доставке продукции предприятия на 25%.

Богатый опыт — необходимость перемен

Компания «Акцент» начинала развитие с производства товаров для дома, уборки и приготовления пищи. Их продукция сейчас — губки для мытья посуды, мешки для мусора, пакеты для завтраков, фольга, пленка для запекания. Гамма товаров расширяется с каждым годом.

С 2000 года компания испытала на себе последствия нескольких кризисов, поэтому постоянно стремится усовершенствовать систему производства и логистики, оптимизировать свои расходы и сделать бизнес более выгодным.

Генеральный директор «Акцента» заметил, что расходы по доставке продукции сильно увеличивались из-за роста цен на топливо. Прежние виды транспорта не всегда позволяли организовать выгодную логистику. Так, после поездки на обучение в Германию в 2014 году сотрудники компании разработали решения для совершенствования среднетоннажных перевозок.

Почему именно автомобили ГАЗ?

Производственная компания «Акцент» сделала выбор в пользу машин «ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT». По техническим характеристикам они полностью соответствовали нуждам предприятия, а стоимость автомобилей была существенно ниже, чем у иномарок.

Завод купил «ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT» с гарантией пробега 150 тыс. км., или три года. Горьковский автозавод по желанию «Акцента» сделал высоту кузова 2,7 метров с возможностью размещения 17 паллет. Это — первый в России тандем с показателями 90 кубов и 33 паллета.

Выгода от покупки автопоезда ГАЗ

В грузоперевозках — несколько основных параметров затрат: топливо, амортизация, ремонтные работы и расходные материалы. В дополнительные затраты входят заработная плата водителя и налоги. Затраты на километр пробега с автомобилем «ГАЗон NEXT» с прицепом составляют 22 руб./км.

Раньше за аналогичную перевозку — 33 паллета, 90 кубов — этот показатель был на уровне 28 руб./км. Таким образом, снижение расходов составляет 25%, что дает возможность сэкономить 20 млн. руб. в год — 3% от общего оборота.

Генеральный директор производственной компании «Акцент» , Андрей Лешин:

«Достаточно важный аспект коммуникации: завод и его партнеры очень сильно прислушиваются к нашему мнению относительно технических аспектов, как сделать эту машину лучше. Без эффективного взаимодействия невозможно делать нашу работу качественно. Теперь у нас есть надежное средство логистики, а ГАЗ может развивать и конструировать новые виды грузового транспорта, используя свой опыт».

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