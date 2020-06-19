А нам все равно: продает колбасу рядом с поликлиникой и платит штрафы до 5000 рублей предприниматель в Искитиме

С начала года на продавца составлено шесть административных протоколов за торговлю в неустановленных местах.

Торговать товаром можно только на специально отведенных местах

Рейды по местам несанкционированной торговли провели в Искитиме.

Как рассказала сайту «Весь Искитим» 19 июня ведущий специалист управления экономразвития администрации Искитима Марина Овчинникова, в результате проведенных рейдов 3, 10 и 17 июня были выявлено несколько нарушений и составлено три административных протокола. Два рейда проводили только силами специалистов управления экономики, последний совместно с полицией.

По городу есть места, предназначенные для торговли, но есть люди, которые думают, что торговать они могут, где угодно, отметила Марина Витальевна.

Участники рейда проезжают по городу и если видят, что ведется несанкционированная торговля, останавливаются и спрашивают документы. Если продавцы предъявляют документы, то инспектирующие незаконную торговлю составляют протоколы об административном правонарушении по 99 закону статье 9.1. Затем данные документы передают в административную комиссию Искитима, куда приглашают нарушителей и рассматривают протоколы.

Если нарушение зарегистрировано впервые, торговцу грозит штраф от 1500 до 3000 рублей, повторно — от 4000 до 5000 рублей.

Протоколы не всегда можно составить, если специалисты управления экономики поводят рейды без полицейских. Торговцы могут отказаться предоставить документы.

Дважды за этот месяц были составлены протоколы, 3 и 17 июня, на продавца колбасы в районе поликлиники №2, где большой пешеходный трафик пешеходов, а значит и бойкое место. Предусмотренные штрафы — до 5000 рублей. На данного торговца с начала года было составлено шесть административных протоколов. В прошлом году также выписывали штрафы. Но продавец упорно ставит палатку и торгует колбасными изделиями.

В центре города возле магазина «Мария Ра» в поле зрения участников рейда попали продавцы фруктов и овощей, реализующих товар из автомобиля. На них тоже составили протокол. В несанкционированных местах они торговали не впервые. Поэтому штраф грозит до 5000 рублей.

10 июня были зафиксированы случаи нарушения торговли, но продавцы отказались предъявить документы специалистам управления экономразвития. Потребовать это могут только сотрудники полиции, подчеркнула Марина Овчинникова.