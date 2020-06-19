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Анализы на иммунитет к COVID-19 возьмут у жителей 22 округов России

17:56 19.06.2020 Фото: pixabay.com
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В исследование методом случайного выбора предлагается включить детей от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослых шести возрастных групп 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

Анализы на иммунитет к COVID 19 возьмут у жителей 22 округов России
Для лабораторных исследований будут использоваться ИФА тест-системы на IgG SARS-CoV-2

В целях оценки популяционного иммунитета у населения Российской Федерации к новой коронавирусной инфекции Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека организует сероэпидемиологическое исследование с учетом протокола, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения.

Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые планируется получить в ходе исследования, необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.

На первом этапе, в июне 2020 года исследование планируется провести в 22 субъектах всех федеральных округов Российской Федерации с участием территориальных органов, организаций и научно-исследовательских учреждений Роспотребнадзора, а также органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья. В исследование методом случайной выборки предлагается включить детей от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослых шести возрастных групп 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

Коллективный иммунитет популяции является лимитирующим фактором в отношении распространения нового коронавирусом. Проведение серологического мониторинга с целью изучения популяционного иммунитета к новому коронавирусу вирусу в условиях пандемии COVID-19 является необходимым элементом эпидемиологического надзора, поскольку эпидемиологическое благополучие населения в отношении этого заболевания определяется состоянием популяционного иммунитета.

Для лабораторных исследований будут использоваться ИФА тест-системы на IgG SARS-CoV-2 производства Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора в соответствии с инструкцией производителя.

Источник: Роспотребнадзор

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