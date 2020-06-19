В рубрику «Сообщи свои новости» написала Валентина:
Кто 18 июня нашёл телефон, предположительно в автобусе №20 или в маршрутке №14 с 17 по 19 часов? ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 79138963741 или 2 27 77.
Кто 18 июня нашёл телефон, предположительно в автобусе №20 или в маршрутке №14?
16:54 19.06.2020
ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 79138963741 или 2 27 77.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Валентина:
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