В рубрику «Сообщи свои новости» написала Валентина:

Кто 18 июня нашёл телефон, предположительно в автобусе №20 или в маршрутке №14 с 17 по 19 часов? ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 79138963741 или 2 27 77.