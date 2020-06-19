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Полигон ТКО мощностью 120 000 тонн в год появится в 2022 году около кладбища Бердска, ответило министерство ЖКХ Новосибирской области

18:16 19.06.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Министерство готово провести выездную проверку реализации проекта. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в министерстве, территориальной схемой уже предусмотрено создание объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района.

Полигон ТКО мощностью 120 000 тонн в год появится в 2022 году около кладбища Бердска, ответило министерство ЖКХ Новосибирской области
Мусорная свалка появится на границе Бердска и Искитимского района
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Полигон ТКО мощностью 120 000 тонн в год появится в 2022 году около кладбища Бердска, ответило министерство ЖКХ Новосибирской области

Полигон ТКО мощностью 120 000 тонн в год появится в 2022 году около кладбища Бердска, ответило министерство ЖКХ Новосибирской области18 «за» из 20: Как прошли публичные слушания по мусорной свалке на земле бизнесмена Голубева около кладбища Бердска, рассказали в мэрии Искитимского районаЕщё 13 новостей

Сегодня, 19 июня, отдел благоустройства министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области прокомментировало создание полигона ТКО около кладбища Бердска, но на землях Искитимского района:

— В целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов в Новосибирской области постановлением правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292 — п утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области (далее – территориальная схема).

Территориальной схемой предусмотрено создание объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района Новосибирской в рамках инвестиционного проекта, земельный участок 54:07:047401:1085, мощность 120 тыс. тонн/год, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.

19 января 2019 г. проект создания полигона рассматривался на совещании в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области, инвесторам было предложено инициировать проект в рамках очередного совета по инвестициям Новосибирской области. Министерство готово провести выездную проверку реализации проекта, в случае выявленных нарушений.

Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района. Из ответов администрации Искитимского района за подписью главы Олега Лагоды следует, что земля принадлежит бизнесмену Виктору Голубеву.

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От редакции

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Аноним, 19 июня 2020 18:03
Вот уже и министерство ЖКХ карманным стало
Аноним, 19 июня 2020 20:08
Весь народ живет в г*вне, а г*вно живет вполне.(Слепаков)
Алексей, 19 июня 2020 18:08
Это как нужно ненавидеть свои родной город что бы по розе ветров да ещё в близи кладбища строить мусорный полигон!? У Голубев что крыша от денег поехала?
Алексей Нагайцев, 19 июня 2020 18:12
Нужно организовать митинг напротив дома где живёт Голубев и каждый что бы принёс по мусорному пакету в подарок.
Аноним, 19 июня 2020 18:16
НВР: "Министерство готово провести выездную проверку реализации проекта, в случае выявленных нарушений". Сами выявлять не собираются, а кто тогда? Т.е. это эталонное место для свалки? А мужики-то и не знали...
Аноним, 19 июня 2020 18:31
Да не заморачивайтесь так на бытовые отходы.
Лучше подсчитайте, сколько земель еще скупил почетный.
В перспективах - захоронение ядерных отходов, которые Россия обязалась вывозить из зарубежных стран и хоронить на своей территории. Это помимо своих собственных ядерных отходов.
Аноним, 19 июня 2020 19:05
В этом он не один в Бердске, есть ещё патриоты, у которых в видах деятельность записано захоронение ядерных отходов...
Аноним, 19 июня 2020 18:38
Основания для оспаривания публичных слушаний

Наиболее характерные ошибки, могущих привести к удовлетворению судами исков по признанию результатов публичных слушаний недействительными:

1. Нарушение регламентированного порядка опубликования, распространения оповещения населения о проведении публичных слушаний.

2. Не предоставление возможности населению ознакомиться с документальными материалами, выносимыми на публичные слушания. Особенно это касается вопросов землепользования и градостроительной деятельности, когда опубликованные материалы на официальном сайте администрации муниципального образования или в СМИ ввиду низкого разрешения не позволяют прочесть указанные в них текстовые сведения, в том числе:
- наименование зон;
- наименование географических объектов;
- отсутствие свободного доступа к данной информации в администрации муниципального образования;
- иные сведения, необходимые для понимания устанавливаемых правовых норм неопределенным кругом лиц.

3. Нарушение установленного порядка проведения собрания граждан. Выносимые на повестку дня вопросы не соответствуют теме публичных слушаний. Отсутствие учета граждан, присутствующих на публичных слушаниях.

4. Нарушения в протоколе проведения публичных слушаний:

- несоответствие протокола публичных слушаний действительному процессу публичных слушаний, для этого необходимо осуществлять аудио-, видеозапись собрания граждан;
- подписание протокола неуполномоченными лицами;
- отсутствие учета высказанных гражданами предложений и замечаний, либо искажение их смысла;
- мнимые голоса.

5.Отсутствие в протоколе по результатам проведенных публичных слушаний (заключение) перечня замечаний и предложения, поступивших от граждан, а также оснований для их отклонения.

Таким образом, основанием для признания результатов публичных слушаний недействительными, являются грубые нарушения как самого процесса собрания, так и содержание итогового документа.
Raven, 19 июня 2020 19:24
Слава богу скоро свалю с этого бардака
Аноним, 19 июня 2020 19:52
В Италию уедешь?
Гость, 19 июня 2020 19:29
Помелочились, надо было прям на площади Горького и на територии парка. Вечерком бы ходили все семьями объедки выуживать. Ляпота...
Житель, 19 июня 2020 19:33
Люди, ну надо же что-то с этим делать! Нам же тут жить!
Гость, 19 июня 2020 19:34
Особо прекрасно что свалка будет находится у истоков р.Раздельная. И без того не самая чистая речушка несущая свои воды в водохранилище станет светится в темноте. Между прочем в ее устье находится несколько санаториев, пляж и детский лагерь, так что если вам не плевать на ваших детей советую глубоко задуматься над тем, а стоит ли позволять это

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