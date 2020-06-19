Положил деньги в банкомат. Они не пришли. Терминалист предложил пойти и выдернуть шнур

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Покупатель:

Здравствуйте, думаю, что это будет интересно. 18 июня положил деньги на телефон в терминале МАГАЗИНА ОДНОЙ ИЗ СЕТИ (мы убрали название, т.к. хотели бы иметь координаты автора — на случай судебных претензий — ред.) Деньги не пришли и я стал звонить в службу поддержки там мне сказали, что нет связи с терминалом. И этот терминалист не знаю как его назвать предложил мне сходить в магазин и выдернуть у терминала шнур из розетки тем самым, как бы терминал перезагрузится и деньги придут. Вот представьте себе эту картину, заходишь в магазин, лезешь за терминал и ищешь там розетку, выдергиваешь и снова включаешь, рядом стоит охрана и скорей всего она заинтересуется, чего ты там лазиешь. Можно, конечно, объяснить, позвонить в эту службу поддержки, но у меня возник вопрос. Почему я то должен идти и исправлять эти сбои терминала. Говорю службе поддержки, а может вы позвоните администратору, чтоб кто нибудь это сделал из работников магазина, например охрана. Категорический отказ, не знаю номера, звонить не буду. Иду в магазин, объясняю охраннику, охранник перезагружает этот пылесос и тут появляется администратор. Я у ней спрашиваю, почему я должен идти в магазин и вообще как-то суетится с этим терминалом. Она мне объясняет, что к терминалу отношения не имеют, они арендодатели, а те арендаторы. Я это все понимаю, но неужели службе поддержки трудно позвонить администратору магазина, чтоб она дала команду перезагрузить это устройство. Что же вы так не дружно-то живете ? Проще клиенту сказать, чтоб он пошел и сделал это сам, чем позвонить администратору магазина. Я понимаю, что это не ваше, не несете ответственность, но мне, как покупателю ровно, что там ваше,что не ваше. Один арендатор, а другой арендодатель, один платит, другой работает, вы находитесь в одном помещении, а покупатель должен бегать и сам исправлять эти сбои. Почему вы так не дружно работаете то и неуважаете покупателей ? Администратор магазина должна была связаться с этой службой поддержки и объяснить, что так делать нельзя, позвоните нам и если вы не знаете номер, то узнайте. А если терминал загорится ? Ну не может быть, чтоб не было связи. Получается это твои проблемы кругом. Вы просто потеряли покупателя и еще многих покупателей и вам видимо на это плевать.