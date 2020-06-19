Снесут с лица земли за 1,1 млн рублей две расселенные 2-этажки в «Фергане» и военном городке Бердска

Для ликвидации аварийных зданий используют тяжелый автокран. На освобожденных участках на улицах Комсомольской и Пионерской построят новые дома. Застройщика выберут на аукционе.

Старые дома «Ферганы» постепенно сносят, освобождая место новостройкам

Снести две аварийные 2-этажки собирается власть Бердска. Расселенные дома расположены по адресам: ул. Комсомольская, 12 и ул. Пионерская, 9. Бердская администрация объявила аукцион на поиск подрядчика 15 июня. Через две недели состоятся электронные торги.

За снос жилых некогда зданий власть готова заплатить 1 137 290 рублей. Это максимальная цена, которая может снизиться в ходе аукциона. Предполагается, что победитель торгов сотрет с лица земли два старых 2-этажных дома в военном городке и «Фергане» за 20 дней после заключения контракта.

По условиям аукционной документации, подрядчик самостоятельно согласует схемы и методы работ с ГИБДД, административно-технической инспекцией, собственниками инженерных коммуникаций и земельных участков, расположенных в зоне сноса и непосредственной близости. Подрядчик имеет право определять место отвала строительного мусора по своему усмотрению и по согласованию с заказчиком.

Демонтажу и сносу подлежат здания целиком. Предусмотрен вывоз кирпичного и шлакового боя, лома и мусора со строительной площадки на мусорную свалку. Повторное использование стройматериалов исключено. Перед началом работ по ликвидации необходимо оградить территорию строительной площадки, оборудовать предупреждающими знаками и надписями. Сделать все возможное для обеспечения защиты от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта.

Для сноса механическим способом используют автокран КС-35714К-2 грузоподъемностью 10-16 тонн.

Все существующие инженерные сети до начала сноса должны быть отключены и отрезаны от сносимых зданий (электрокабели и прочее).

При разборке и сбрасывании, погрузке и перегрузке пылящиеся материалы необходимо увлажнять. Все работы по демонтажу и разборке конструкций производить «сверху вниз». Не допускается выполнение работ во время гололеда, тумана, дождя, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью, превышающей 10 м/с.

Благоустройство земельного участка выполняется на заключительном этапе работ — вертикальная планировка участка в уровень земли. Отдельных работ по рекультивации и облагораживанию земли после сноса аварийных жилых домов не предусматривается.

На освобожденных территориях возведут новые дома. Землю отдадут застройщикам на аукционе.