Вырастут тарифы на ЖКУ с 1 июля в Бердске

Тепло и вода подорожают примерно на 4-5 процентов.
Тепло и вода подорожают примерно на 4-5 процентов.
С 1 июля 2020 в Новосибирской области вырастут тарифы на коммунальные услуги.
Департамент по тарифам Новосибирской области утвердил новые тарифы для бердчан ещё в конце 2019 года, но с января 2020 года, как было раньше, их поднимать не стали.
Согласно данным департамента энергетики, жилищного-коммунального хозяйства региона, значительнее всего подорожает отопление. Вместо 1838,45 рубля за гигакалорию с 1 июля бердчанам придётся выкладывать 1928,52 рубля. У ИП Голубев, чьи котельные обслуживают микрорайоны Молодёжный и Белокаменный, теплоэнергия будет стоить несколько меньше: вместо 1655,58 руб. за гигакалорию 1733,64 руб.Напомню, что жители региона платят за отопление круглый год, из расчёта 1/12 по итогам предыдущего года.
Ощутимо подорожает и горячая вода: со 141,47 рубля за кубический метр до 148,40 рубля. Вырастет платёж за холодную воду – до 20,82 руб. и водоотведение – до 31,99 руб.
Менее значительно вырастет в цене электроэнергия — с 2,68 рубля до 2,8 рубля за киловатт/час. Взнос на капитальный ремонт составит 7,72 рубля, и он не изменится с 1 июля. Также приятным бонусом для жителей Бердска станет сохранение стоимости услуги вывоза мусора. Она не меняется 1 июля и остается на уровне 59,88 рубля с человека в месяц.