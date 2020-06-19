Ожидается открытие пляжей в Бердске с 1 июля
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ожидается открытие пляжей в Бердске с 1 июля

5:00:586/19/2020
0

<div></div>

Водолазы бердского поисково-спасательного отряда обследуют дно тех пляжей, которые всё же планируют открыться в этом сезоне.

В районе Бердска, как сообщил начальник подразделения бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Козин, водолазы уже обследовали на предмет посторонних предметов дно городского пляжа «Дюны», санатория «Сосновка», «Тимуровца». Претензий к безопасности, уточнил Козин, к этим пляжам не возникло. Помимо этого, бердские водолазы ездили в соседние районы на обследование других пляжей.

Как рассказал инспектор бердского инспекторского участка ГИМС по Новосибирской области Олег Колобов, дата предположительного открытия пляжей на территории Новосибирской области 1 июля.

— С понедельника на базе Исктимской спасательной станции будут обучаться матросы-спасатели, — уточнил Колобов.

На сегодняшний день, как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области, государственными инспекторами по маломерным судам (ГИМС) официально приняты и допущены к эксплуатации 6 пляжей: «Галичный», «Бумеранг», «Детский», «У моря Обского», «Звезда» в Советском районе и один пляж в Барабинском районе — «Бухта Лазурная».

Открытие и использование пляжа без технического освидетельствования и разрешения ГИМС МЧС России и санитарно-эпидемиологического заключения запрещено – это продиктовано соображениями безопасности. Для того, чтобы пляж был принят к эксплуатации, он должен быть оборудован спасательными постами с медицинским пунктом и пунктом охраны, пробы воды должны соответствовать нормативам, а дно обследовано водолазами.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Поставили прививки от коронавируса почти 45 тыс. жителей Новосибирской области на 19 февраля 2021
    6:59:34 2/19/2021
    Поставили прививки от коронавируса почти 45 тыс. жителей Новосибирской области на 19 февраля 2021
    Что нельзя делать 20 февраля на Могунщицу? Почему нельзя пить чай сегодня?
    6:50:48 2/19/2021
    Что нельзя делать 20 февраля на Могунщицу? Почему нельзя пить чай сегодня?
    Выплаты и пособия, о которых россияне не знают: На что каждый имеет право
    6:43:57 2/19/2021
    Выплаты и пособия, о которых россияне не знают: На что каждый имеет право
    Когда сеять перец на рассаду в 2021: очень и очень благоприятные дни 19, 20, 23, 26, 28 февраля по лунному календарю
    6:38:19 2/19/2021
    Когда сеять перец на рассаду в 2021: очень и очень благоприятные дни 19, 20, 23, 26, 28 февраля по лунному календарю
    108 тысяч рублей тратит в год россиянин на содержание автомобиля
    6:28:17 2/19/2021
    108 тысяч рублей тратит в год россиянин на содержание автомобиля
    К Дню защитника отечества в «Русском лото» праздничный розыгрыш 1377 тиража 28 февраля 2021 года: на кону 700 млн руб. и 23 автомобиля
    6:20:13 2/19/2021
    К Дню защитника отечества в «Русском лото» праздничный розыгрыш 1377 тиража 28 февраля 2021 года: на кону 700 млн руб. и 23 автомобиля
    Отменить послабления для российских банков готов ЦБ. С какого числа кончатся льготы?
    6:19:22 2/19/2021
    Отменить послабления для российских банков готов ЦБ. С какого числа кончатся льготы?
    Можно ли поминать усопшего водкой?
    6:05:53 2/19/2021
    Можно ли поминать усопшего водкой?
    БердскСкандал назревает перед выборами в горсовет Бердска: Депутаты возмущены новой нарезкой округов. Смотрите видео
    5:55:46 2/19/2021
    Скандал назревает перед выборами в горсовет Бердска: Депутаты возмущены новой нарезкой округов. Смотрите видео
    Бросил фейерверк в машину спикера горсовета Красноярска неизвестный
    5:54:08 2/19/2021
    Бросил фейерверк в машину спикера горсовета Красноярска неизвестный