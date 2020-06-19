Ожидается открытие пляжей в Бердске с 1 июля

Водолазы бердского поисково-спасательного отряда обследуют дно тех пляжей, которые всё же планируют открыться в этом сезоне.
Водолазы бердского поисково-спасательного отряда обследуют дно тех пляжей, которые всё же планируют открыться в этом сезоне.
В районе Бердска, как сообщил начальник подразделения бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Козин, водолазы уже обследовали на предмет посторонних предметов дно городского пляжа «Дюны», санатория «Сосновка», «Тимуровца». Претензий к безопасности, уточнил Козин, к этим пляжам не возникло. Помимо этого, бердские водолазы ездили в соседние районы на обследование других пляжей.
Как рассказал инспектор бердского инспекторского участка ГИМС по Новосибирской области Олег Колобов, дата предположительного открытия пляжей на территории Новосибирской области 1 июля.
— С понедельника на базе Исктимской спасательной станции будут обучаться матросы-спасатели, — уточнил Колобов.
На сегодняшний день, как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области, государственными инспекторами по маломерным судам (ГИМС) официально приняты и допущены к эксплуатации 6 пляжей: «Галичный», «Бумеранг», «Детский», «У моря Обского», «Звезда» в Советском районе и один пляж в Барабинском районе — «Бухта Лазурная».
Открытие и использование пляжа без технического освидетельствования и разрешения ГИМС МЧС России и санитарно-эпидемиологического заключения запрещено – это продиктовано соображениями безопасности. Для того, чтобы пляж был принят к эксплуатации, он должен быть оборудован спасательными постами с медицинским пунктом и пунктом охраны, пробы воды должны соответствовать нормативам, а дно обследовано водолазами.