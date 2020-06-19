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Смертельная ревность: Сжег труп застреленного из охотничьего ружья соперника сельчанин в Новосибирской области

18:05 19.06.2020 Фото: СУ СКР по НСО
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Обгоревшие человеческие останки нашли после тушения пожара в селе Чудиново Маслянинского района. СК задержал 59-летнего ревнивца. Он признал свою вину.

Смертельная ревность: Сжег труп застреленного из охотничьего ружья соперника сельчанин в Новосибирской области
Дом, где проживал соперник, сгорел дотла

В Маслянинском районе по горячим следам задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении. Об этом вечером 19 июня сообщала старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

В результате грамотно спланированных и тактически проведенных следственных и оперативных мероприятий следователи СКР совместно с сотрудниками полиции установили и задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении, совершенном в условиях неочевидности.

Утром 17 июня 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что после локализации пожара жилого дома в селе Чудиново Маслянинского района обнаружено тело хозяина, 1961 г. р. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя СКР и сотрудников полиции.

В ходе осмотра места происшествия сотрудников правоохранительных органов насторожило, что тело потерпевшего находилось далеко от спального места, не в доме, а между крыльцом и верандой. Правоохранители определили круг общения потерпевшего, опросили местное население и вышли на очевидцев преступления, которые пояснили об обстоятельствах совершенного преступления.

По данному факту Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, вечером 16 июня 2020 года 31- летний подозреваемый, заподозрив свою сожительницу в измене, решил проучить соперника. Взяв в сейфе у отца двуствольное ружье, злоумышленник пришел к дому потерпевшего и в ходе выяснения отношений произвел в него два выстрела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, а подозреваемый с места происшествия скрылся. Однако, желая скрыть следы преступления, злоумышленник вернулся и поджег дом своего обидчика.

Сегодня по ходатайству следствия в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем СКР ему предъявлено обвинение. Вину в совершении преступлений обвиняемый признал. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательств по делу. Расследование по уголовному делу продолжается.

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