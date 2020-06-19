Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии

«Маски сорваны с определенных не только кукол, но и кукловодов… Нет большей ценности, чем суверенная и независимая Беларусь», заявил президент, отметив, что никому не позволит сломать страну.

Александр Лукашенко заявил, что внимательно наблюдает за ситуацией, которая складывается в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения суверенитета и независимости страны. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, которое посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, передает БЕЛТА.

В начале совещания глава государства решил высказаться на злобу дня, упомянув о происходящих в стране и вокруг нее процессах.

«Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план — дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание), привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — сказал Александр Лукашенко.

«На кону даже не стабильная Беларусь, чистенькая и уютная, а независимость страны. Просто хотят сломать страну», — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что никому не позволит сломать страну. «Я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае, и по своим функциональным обязанностям как Президент по Конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволю сломать эту страну. Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие. Для меня нет большей ценности, чем Беларусь — суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», — заявил он.

Александр Лукашенко заявил, что внимательно наблюдает за ситуацией, которая складывается в Беларуси. Об этом идет разговор и на его встречах с активом в регионах. «Веду открытый диалог, информирую о ситуации. Этот разговор носит принципиальный открытый характер в силу тех политических событий, которые происходят у нас в стране», — рассказал Президент.

Он отметил, что людей в этой ситуации определенные политические силы просто пытаются использовать. «Я пока прошу и предупреждаю прежде всего этих людей: не делайте этого, не заставляйте власть идти на какие-то меры реагирования, не подталкивайте нас к этому», — сказал Президент.

Глава государства обратился к родителям молодых людей: «Это очень важно. Они же используют пацанов. Там половина пацанов, которые не имеют к выборам никакого отношения — 15-16-17 лет, — констатировал Александр Лукашенко. — Они не помнят Беларусь, из которой мы выходили с вами в лаптях и без штанов в середине 90-х. Они не помнят этих талонов, не помнят, что мы не могли купить бутылку какого-то молока. Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы испечь хлеб. Они живут в чистой и светлой Беларуси и думают, что все это упадет им с неба. Понятно, это и наша недоработка, что мы им не объяснили. Но ведь родители это знают».

«В этой части я хочу обратиться к родителям: посмотрите, пожалуйста, за своими детьми. Объясните им, что нарушать закон не позволено. Я не хочу, чтобы их дети попали в какую-то сложную ситуацию. Я очень, подчеркиваю, прошу (никого не пугаю) это учесть. Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в Белгазпромбанке, делать героев. Этого не получится. Я уже говорил: ни узниками совести они не станут, ни пушистыми и белыми тоже они не станут. А тот, кто это допустил, мы еще с этим разберемся», — заявил Президент.

Александр Лукашенко резюмировал, что сегодня вопрос стоит шире и глубже — сохранение как минимум государственности и независимости Беларуси. «Этой независимости и государственности, которая свалилась нам на голову без боя и крови, как это было у других. И сегодня главная проблема даже не в этих каруселях, сигналах и тех, кто там в цепочку пытается выстраиваться, что-то демонстрируя. Главное — не в этом. Главное — в экономике», — сказал он.