«Не быстренько прибрать»: Путин требует восстановить почву и реки после ЧП с разливом топлива в Норильске

Президент назвал последствия аварии для окружающей среды и водного биоразнообразия Красноярского края тяжелыми. И обязал «Норниель» их устранить.

Совещание о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае провел Путин

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае 19 июня.

Вступительное слово на совещании о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае.

дословно

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы, как и договаривались, обсудим сегодня ход работы по ликвидации последствий аварии, которая произошла 29 мая в Норильске.

Договорились все вместе держать эту ситуацию под постоянным контролем, и в этой связи подчеркну: необходимо не просто оперативно исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объёме, насколько возможно, восстановить нарушенную экосреду, тем более что речь идёт о хрупкой природе арктической зоны.

Отмечу, что опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах в России пока ещё, насколько я понимаю, не было, и это потребовало, действительно, серьезной концентрации сил и МЧС, и Росприроднадзора, территориальных служб и органов, привлечения к работе специалистов – учёных и экологов, и, конечно, бизнеса, предприятий, на территории которых произошла авария.

За прошедшие недели проведена действительно большая по своему масштабу работа. Знаю, что удалось переломить ситуацию – Евгений Николаевич [Зиничев] мне докладывал об этом регулярно, – локализовать разлив топлива, а затем приступить и к очистке загрязнённых площадей.

Прошу вас сегодня доложить, есть ли веские основания для того, чтобы уже снимать федеральный режим чрезвычайной ситуации, какие современные технологии и технологические решения используются для очищения грунта и водных артерий от загрязнения, насколько они эффективны, можно ли уже дать более точную финансовую оценку нанесённого ущерба.

Главное не, что называется, «быстренько прибрать за собой», а обеспечить именно качественное восстановление почв и водного пространства. Поэтому надо продолжать вести самый строгий контроль за ликвидацией последствий аварии, а также за хранением и транспортировкой загрязнённого грунта. В прошлый раз вы докладывали мне, что это будет не так просто.

Очевидно, что последствия аварии для окружающей среды и водного биоразнообразия тяжелые. На рекультивацию и восстановление потребуется значительное время, и сотрудники компании «Норникель» обязаны продолжать работу до полного устранения нанесённого ущерба.

И конечно, важно извлечь уроки из сложившейся ситуации. Я уже, как вы знаете, дал поручение Росприроднадзору провести проверки аналогичных объектов не только в Норильске, но и по всей стране. Сегодня прошу отдельно остановиться на этом вопросе.

Кроме того, как уже отмечал, в законодательстве следует предусмотреть механизмы предотвращения подобных ситуаций, адекватного, своевременного и комплексного реагирования на них и компенсации последствий. Прошу в этой связи Правительство и Государственную Думу ускорить работу над соответствующими законопроектами.

Давайте приступим к работе. И вначале прошу выступить Министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Николаевича Зиничева. Прошу Вас, пожалуйста.