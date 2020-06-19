Штормовое предупреждение из-за заморозков дали синоптики на 20-21 для Новосибирской области

Суббота станет самым холодным днем месяца. В ночь на 20 июня температура упадет ниже нуля, а днем столбик термометра на поднимется выше +19 градусов.

Совсем не летнюю погоду обещают в Бердске 20 и 21 июня

В ближайшие выходных в Новосибирской области и Бердске вероятны дожди и грозы с порывистым ветром. Третья декада июня-2020 будет холодной, полагают синоптики.

20 и 21 июня будет достаточно холодно. Ночью от +3 до +8 градусов. В ночь на 20 июня синоптики дают штормовое предупреждение о заморозках — температура в регионе опустится до -1.

В субботу синоптики обещают самый холодный день, температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла. В воскресенье днем — 20-25 градусов выше нуля. 22 июня на фоне прекращения дождей начнется повышение температуры до +28. Следующая неделя обещает быть теплее. Но осадки скоро вернутся.