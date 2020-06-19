Он шел убивать: кровавую бойню с четырьмя трупами устроил из-за модели 21-летний Севастьян в Москве

В квартире нашли 22 гильзы. Убийца стрелял не останавливаясь. Жертвы пытались спрятаться от него в ванной. Не смогли. Все убиты выстрелами в упор, женщинам целился в голову.

Путь от серенад до бойни: что известно об убийце трех человек в Москве. В квартире, где произошла бойня

К материалам уголовного дела о расстреле семьи на севере столицы, скорее всего, будет приобщена справка от психиатра, который признал убийцу полностью здоровым. И этот документ не посмертная экспертиза.

Медицинское заключение 21-летний Севастьян Путинцев получил как раз во время подготовки жестокой расправы. Ему было нужно оружие, и он несколько месяцев проходил все необходимые комиссии и проверки. А после покупки карабина фактически переехал жить прямо под окна будущих жертв, большую часть времени проводил в машине, курсируя вокруг их дома с одной парковки на другую. РЕН-ТВ удалось найти тех, кто разговаривал с Севастьяном в последние дни перед трагедией.

Она Елизавета Хлюпина, начинающая модель, участница показа в доме моды Вячеслава Зайцева, он Севастьян Путинцев — юноша с именем героя любовного романа. Обоим чуть больше двадцати. И в жизни у них тоже был долгий, запутанный роман, в один миг превратившийся в трагедию с сюжетом, который вполне сгодится для съемок фильма.

«Признаюсь, вел себя очень плохо, все равно люблю, прости меня!» — кричал парень, стоя под окном девушки.

Кадры сделаны несколько месяцев назад. Развязка очередной ссоры Елизаветы и Севастьяна. Они встречались почти пять лет. По словам родных, часто ссорились, расставались, сходились вновь. Ему удавалось найти нужные слова. Иногда он делал это таким образом. Словно поэт, декламировал свои извинения, стоя на капоте машины. Но накануне нужных слов не нашлось. На этой же машине Путинцев приехал убивать свою девушку. Сейчас машину осматривают криминалисты. И, как нам удалось увидеть, внутри в салоне царит настоящий хаос, на переднем сиденье лежат пакеты от фастфуда, видимо, к своим действиям он готовился заранее, возможно, несколько часов до кружил вокруг.

И, наконец, приехал, припарковался. По некоторым данным, провел в автомобиле еще около двадцати минут, взял чехол для гитары, в который спрятал новый карабин «Сайга». Оружие Путинцев купил всего четыре дня назад, даже коробку с надписью «владеть ответственно» выбросить не успел, оставил в машине. С собой взял два подсумка с полусотней патронов двенадцатого калибра, травматический пистолет и наручники. Что было дальше, слышали жители не только дома, всего района.

Сначала он долго стучал в дверь, его не пускали. Но в итоге Севастьян оказался внутри.

«Вызвал лифт, услышал два мощных хлопка, как будто с большой силой бьют по металлической двери, и одновременно с этим был визг, такой душераздирающий», — говорит сосед.

Дверь квартиры на седьмом этаже, за которой звучали выстрелы, никто не открывал. По словам очевидцев, когда приехал первый наряд полиции, раздалось еще как минимум четыре хлопка. Когда патрульные оказались внутри, в живых уже никого не было. На полу кровь, рядом тот самый карабин, в коридоре тело стрелка.

«Там, честно говоря, не каждый мужчина выдержит то, что там было. Не приведи Господь, конечно! Снимали куски обоев, где была кровь, снимали куски паркета, где была кровь. Там всё было кровью забрызгано!» — рассказал понятой.

Всего внутри нашли двадцать две гильзы. Убийца стрелял не останавливаясь. Жертвы пытались спрятаться от него в ванной. Не смогли. Все убиты выстрелами в упор, женщинам целился в голову. Родные узнали о том, что сделал Севастьян, спустя несколько часов.

«Без комментариев пока!» — говорит отец парня.

«Хотя бы скажите, какой он человек?» — уточняет корреспондент.

«Нормальный абсолютно», — отвечает мужчина.

Спокойный, добрый, нормальный человек. Отец стрелка рассказал, что сын увлекался компьютерами, конкретно в какой области, не уточнил, говорил, что студент, хотя, по нашим данным, Путинцева отчислили. Видимо, Севастьян об этом рассказывать не стал. Мать от комментариев отказалась.

Молодой человек даже успел отслужить в армии. Только вопрос как. Пройти психолога в военкомате можно, если нет явных признаков отклонений, а вот уже в войсках скрыть свое состояние не получится, таких, как Путинцев, ставят на учет и на протяжении всей службы контролируют психическое состояние. Но, возможно, изменения с молодым человеком произошли уже после расставания с Елизаветой. Ведь разрешение на ношение оружия он получил совсем недавно, значит, опять было тестирование, обучение. И никто не заметил странностей.

Теперь личность убийцы, его последние месяцы жизни внимательно, в деталях, с датами и всеми подробностями, будут изучать следователи. Кто выдал разрешение на карабин, какие процедуры и как прошел Путинцев. Его домашний компьютер уже забрали на экспертизу. На месте преступления криминалисты работали до четырех утра. Улик достаточно, ясность появится в ближайшее время.

Он убил свою бывшую возлюбленную, ее мать и годовалого брата, а потом себя.