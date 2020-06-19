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Фотошоп от зэков: пририсовали маски сотрудникам ФСИН осужденные силовики в Свердловской области

20:36 19.06.2020 Фото: Пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области
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В управлении ФСИН объяснили фотошоп в благотворительной акции тем, что заключенные не знают всей обстановки на воле — что можно ходить без масок.

Фотошоп от зэков: пририсовали маски сотрудникам ФСИН осужденные силовики в Свердловской области
Деревянные паровозик и вагончики из дерева для детодомовцев сделали осужденные в Тавдинской колонии ИК-26 для экс-силовиков

Осужденные, которые занимаются обработкой фотографий, по своему желанию пририсовали защитную маску сотруднику ФСИН, который участвовал в благотворительной акции в Свердловской области, подобных указаний им никто не давал, заявил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Александр Левченко.

Свердловский ГУФСИН в четверг разослал местным СМИ релиз о передаче в детский центр деревянного поезда, сделанного в колонии строгого режима для бывших силовиков №26 Тавды. Новость была проиллюстрирована снимком, на котором представителю ведомства и сотруднице центра пририсовали медицинские маски.

По словам Левченко, после того, как фотошоп выявили журналисты, пресс-служба ГУФСИН затребовала оригинал фото и убедилась, что оно редактировалось в ИК-26. Оригинал был направлен СМИ с извинениями. Он подчеркнул, что в ближайшие время сотрудники колонии передадут защитные маски детям из Тавдинского соцребцентра, где был сделан снимок.

«Есть у нас кружки фотодела для осужденных. Осужденные телевизор не смотрят, не до конца понимают, что на улице можно ходить без маски, тем более если возле тебя никого нет. Они решили просто улучшить эту фотографию. Даже им никто такое указание не давал. И смысла нет в этих масках на улице. Это не является нарушением никаким. На смартфоне я не заметил, что у них маски поддельные. Если бы они были без масок, я бы отправил без масок эту фотографию», — сказал собеседник агентства.

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От редакции

Умельцы?

Аноним, 19 июня 2020 22:20
НВР:
Работники ФСИН , несомненно , умельцы и мастаки.

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