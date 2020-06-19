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Сколько стоит перевод денег через банкоматы Сбербанка?

20:42 19.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Большинство клиентов совершают переводы при помощи «Сбербанк онлайн» и «СМС-банк». В этих случаях переводы до 50 тыс. рублей в месяц остаются бесплатными.

Сколько стоит перевод денег через банкоматы Сбербанка?
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.

Максимум комиссия составляет тысячу рублей вне зависимости от региона, уточняется на сайте Сбербанка.

В банке пояснили, что ввели новую систему со 2 июня. Теперь можно бесплатно переводить до 50 тысяч рублей в месяц, а затем купить подписку для бесплатных переводов или же платить комиссию в один процент с каждой транзакции. Но этот лимит не распространяется на переводы через банкомат.

Как отметили в кредитной организации, большинство клиентов совершают переводы при помощи «Сбербанк онлайн» и «СМС-банк». В этих случаях переводы до 50 тысяч в месяц остаются бесплатными.

«Этот ежемесячный лимит удовлетворяет потребности почти 90 процентов клиентов Сбербанка», — сказали в банке, добавив, что через банкоматы проходит только около одного процента от всех операций по переводу.

С 14 июня в России отменили так называемый банковский роуминг — теперь запрещается взимать комиссии за межрегиональные переводы внутри одной кредитной организации. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон в декабре прошлого года. Как следует из документа, размер комиссии при переводе между счетами клиентов одного банка не может быть обусловлен открытием счетов в разных структурных отделениях.

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