Взятки за покойников давал директор похоронного бюро патологоанатому в Новосибирске

Врача, продававшего информацию об умерших, уже приговорили к штрафу в 4,5 млн рублей. Теперь судят покупателя — директора компании «Ритуальное хозяйство».

В Новосибирске начался суд над директором ритуальной компании

Заельцовский районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела по обвинению директора ООО «Ритуальное хозяйство» Виталия Калюжина.

По версии следствия, от компании ООО «Ритуальное хозяйство» заведующий патологоанатомическим отделением ГБУЗ Новосибирской области «Городская клиническая больница № 1» Михаил Козяев получил 300 тыс. руб. в период с июля 2017 года по июнь 2019 года. Врач предлагал родственникам умерших воспользоваться услугами этой фирмы.

Виталий Калюжин — директор и совладелец ООО «Ритуальные услуги». Другим учредителем компании является Лариса Семенова. По данным ЕГРЮЛ, за 2018 год выручка компании составила более 28 млн руб., прибыль — 1,8 млн руб, передает РБК.

Калюжин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.291 УК РФ. (дача взятки). За данное преступление обвиняемому может грозить штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы до 12 лет.

Врач Михаил Козяев ранее признан виновным в получении взяток, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4,5 млн руб. Также он лишен права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления, на срок 12 лет.