Скончался «избитый медиками» в больнице ветеран чеченской войны в Тульской области

Врачи объяснили: «Он с нами воевал». СК возбудил уголовное дело. На допросе задержанный медик заявил, что Красиков получил травму головы в палате, ударившись об пол.

Медработника задержал СК после смерти от побоев ветерана из роты «Гюрзы»

После смерти ветерана чеченской войны Константина Красикова от побоев, полученных в больнице, задержан медработник. Об этом сообщает старший помощник руководителя (по взаимодействию со средствами массовой информации) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Юлия Конохович.

По словам родных 43-летнего мужчины, его избили в Новомосковской горбольнице, куда 30 мая он обратился с жалобами на боли в сердце.

Вечером встревоженная мать позвонила медикам. Женщине сказали, что сын находится в тяжелом состоянии, но дышит пока самостоятельно. Раиса Красикова вспоминает, что через время ей позвонили и сказали привезти сыну сменную одежду — якобы КТ легких показала подозрение на COVID-19.

Женщина привезла вещи, но в отделение ее не пустили. Прождав несколько часов, она увидела, как Константина на каталке везут к реанимобилю.

По ее словам, сын находился в полуобморочном состоянии, был весь в синяках и ссадинах, передает РЕН-ТВ.

Медики объяснили: «Он с нами воевал».

Врачи решили, что пациент заражен коронавирусом, и перенаправили его в Тульскую областную больницу, где он скончался на следующий день. По имеющимся данным, не от инфекции, а из-за черепно-мозговой травмы.

Управление Следственного комитета по Тульской области возбудило уголовное дело после смерти ветерана войны в Чечне в больнице под Тулой. Уголовное производство открыто по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекшем смерть человека.

На допросе задержанный заявил, что Красиков получил травму головы в палате больницы, ударившись об пол. Якобы мужчина упал, когда его перемещали с кушетки на больничную кровать.

Константин Красиков — участник боевых действий в Чечне. В середине 1990-х служил в 166-й отдельной мотострелковой бригаде под командованием Алексея Ефентьева.

Легендарная разведрота Ефентьева, известного по позывному «Гюрза», освобождала Бамут, вызволяла сотрудников СМИ и офицеров из окруженного террористами Координационного центра в Грозном, совершила множество успешных и рискованных рейдов по тылам боевиков.