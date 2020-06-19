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Закопала труп задушенного годовалого сына в саду 28-летняя мать в Башкирии

21:43 19.06.2020 Фото: Стоп-кадр с видео НТВ
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Женщина хотела отвести от себя все подозрения, и сама обратилась в полицию, заявив, что ребенка украли. А затем активно принимала участие в поисках сына.

Закопала труп задушенного годовалого сына в саду 28 летняя мать в Башкирии
Задушившую годовалого сына женщину судят в Башкирии

Верховный суд Башкирии приступил к рассмотрению резонансного дела 28-летней Юлии Хабировой. Она задушила и закопала в саду своего дома годовалого сына.

Экспертиза признала ее вменяемой, а психиатры не нашли каких-либо отклонений, которые могли бы лечь в основу хоть каких-то объяснений поступка подсудимой, передает НТВ.

Женщина хотела отвести от себя все подозрения, и сама обратилась в полицию, заявив, что ребенка украли. А затем активно принимала участие в поисках сына. Тело мальчика нашли, Хабировой пришлось во всем сознаться.

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