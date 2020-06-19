19.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Против мусорной свалки у кладбища собирают подписи для мэра жители Бердска

21:50 19.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
2 0

Проживающие в Юго-Восточном микрорайоне не хотят иметь у себя под носом полигон отходов и чтобы по их дороге на ул. Полевой постоянно ездили мусоровозы.

Против мусорной свалки у кладбища собирают подписи для мэра жители Бердска
Наталья Слесарева уже выходила на пикет против свалки 12 июня
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Против мусорной свалки у кладбища собирают подписи для мэра жители Бердска

Против мусорной свалки у кладбища собирают подписи для мэра жители БердскаПолигон ТКО мощностью 120 000 тонн в год появится в 2022 году около кладбища Бердска, ответило министерство ЖКХ Новосибирской областиЕщё 14 новостей

В Бердске набирает обороты скандал, связанный со строительством полигона ТКО на границах города. Свалка появится в Искитимском районе недалеко от бердского кладбища, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Общественники считают, что мэр Бердска Евгений Шестернин должен защитить интересы горожан.

Участок под будущее строительство свалки выделен между поселком Маяк и Юго-Восточным микрорайоном Бердска. Его осваивает компания «Полигон», которая уже строит дорогу к будущей свалке.

Сегодня, 19 июня, горожане сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что готовят  обращение к главе города. Они выражают категорическое несогласие с тем, что микрорайон Юго-Восточный будет соседствовать с полигоном ТКО, а дорога по улице Полевой станет использоваться для круглосуточного транспортирования бытовых отходов.

— Просим учесть наше мнение. Также просим главу администрации города Бердска оказать помощь в решении данного вопроса, не допустить размещения полигона или мусороперерабатывающего завода рядом с территорией кладбища и нашего микрорайона, — говорится в обращении.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Подписи не помогут?

1906, 19 июня 2020 22:59
Не пойму,а что в этой ситуации может решить мэр Бердска?Он уже "порешал" все,что мог.Этот документ только оттягивает время от решения проблемы так же как мэр лгал нам и замалчивал о планах строительства полигона. Необходимо писать на имя губернатора.Иначе горожане потеряют время впустую,а потом поставят нас перед свершившимся фактом,как с домом на Спортивной.Нельзя наступать несколько раз на одни грабли.Все же хоть какая-то ясность в решении проблемы должна быть к 1 июля.
Аноним, 19 июня 2020 23:02
НВР: не помогут.
мэр Бердска ничего не может поделать с землями Искитима, даже если бы захотел.
А тем более, он не хочет ибо пофигу

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Не ходи, кирпич башка упадет": Кирпичом придавили оторванный ураганом рубероид на крыше в Бердске
23:03 19-06-2020
Захвативший монастырь опальный отец Сергий на видео призвал уйти в отставку главу РПЦ
22:23 19-06-2020
Захвативший монастырь опальный отец Сергий на видео призвал уйти в отставку главу РПЦ
Уверенно идем к 5000. На 19 июня в Новосибирской области выявлено 4819 ковидных больных 1
22:19 19-06-2020
Уверенно идем к 5000. На 19 июня в Новосибирской области выявлено 4819 ковидных больных
Путин: экономика России выходит с минимальными потерями из коронавируса 1
22:12 19-06-2020
Путин: экономика России выходит с минимальными потерями из коронавируса
БердскПротив мусорной свалки у кладбища собирают подписи для мэра жители Бердска 2
21:50 19-06-2020
Против мусорной свалки у кладбища собирают подписи для мэра жители Бердска
Закопала труп задушенного годовалого сына в саду 28-летняя мать в Башкирии
21:43 19-06-2020
Закопала труп задушенного годовалого сына в саду 28-летняя мать в Башкирии
Еще 1 млрд рублей дал на президентские выплаты работающим с СOVID-пациентами медикам Мишустин
21:32 19-06-2020
Еще 1 млрд рублей дал на президентские выплаты работающим с СOVID-пациентами медикам Мишустин
Скончался "избитый медиками" в больнице ветеран чеченской войны в Тульской области
21:20 19-06-2020
Скончался
Секс-символ пандемии: Медсестра в бикини из Тулы стала лицом спортивного бренда
21:08 19-06-2020
Секс-символ пандемии: Медсестра в бикини из Тулы стала лицом спортивного бренда
Взятки за покойников давал директор похоронного бюро патологоанатому в Новосибирске
20:56 19-06-2020
Взятки за покойников давал директор похоронного бюро патологоанатому в Новосибирске