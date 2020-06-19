Против мусорной свалки у кладбища собирают подписи для мэра жители Бердска

В Бердске набирает обороты скандал, связанный со строительством полигона ТКО на границах города. Свалка появится в Искитимском районе недалеко от бердского кладбища, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Общественники считают, что мэр Бердска Евгений Шестернин должен защитить интересы горожан.
Участок под будущее строительство свалки выделен между поселком Маяк и Юго-Восточным микрорайоном Бердска. Его осваивает компания «Полигон», которая уже строит дорогу к будущей свалке.
Сегодня, 19 июня, горожане сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что готовят обращение к главе города. Они выражают категорическое несогласие с тем, что микрорайон Юго-Восточный будет соседствовать с полигоном ТКО, а дорога по улице Полевой станет использоваться для круглосуточного транспортирования бытовых отходов.
— Просим учесть наше мнение. Также просим главу администрации города Бердска оказать помощь в решении данного вопроса, не допустить размещения полигона или мусороперерабатывающего завода рядом с территорией кладбища и нашего микрорайона, — говорится в обращении.
мэр Бердска ничего не может поделать с землями Искитима, даже если бы захотел.
А тем более, он не хочет ибо пофигу