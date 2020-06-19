Против мусорной свалки у кладбища собирают подписи для мэра жители Бердска

Проживающие в Юго-Восточном микрорайоне не хотят иметь у себя под носом полигон отходов и чтобы по их дороге на ул. Полевой постоянно ездили мусоровозы.

Наталья Слесарева уже выходила на пикет против свалки 12 июня

В Бердске набирает обороты скандал, связанный со строительством полигона ТКО на границах города. Свалка появится в Искитимском районе недалеко от бердского кладбища, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Общественники считают, что мэр Бердска Евгений Шестернин должен защитить интересы горожан.

Участок под будущее строительство свалки выделен между поселком Маяк и Юго-Восточным микрорайоном Бердска. Его осваивает компания «Полигон», которая уже строит дорогу к будущей свалке.

Сегодня, 19 июня, горожане сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что готовят обращение к главе города. Они выражают категорическое несогласие с тем, что микрорайон Юго-Восточный будет соседствовать с полигоном ТКО, а дорога по улице Полевой станет использоваться для круглосуточного транспортирования бытовых отходов.

— Просим учесть наше мнение. Также просим главу администрации города Бердска оказать помощь в решении данного вопроса, не допустить размещения полигона или мусороперерабатывающего завода рядом с территорией кладбища и нашего микрорайона, — говорится в обращении.