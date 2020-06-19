Путин: экономика России выходит с минимальными потерями из коронавируса

По словам президента, резервы для роста есть везде. Он подчеркнул, что важны не только технологические улучшения, но и изменение отношения сотрудников к работе, смена культуры производства, повышение конкурентоспособности страны.

Совещание с представителями отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями распространения коронавирусной инфекции

Президент провёл в режиме видеоконференции совещание с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции вечером 19 июня.

Россия выходит из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями, заявил Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса, столкнувшегося с последствиями пандемии. Как подчеркнул президент, самое главное, что ситуация с коронавирусом «нас всех объединила».

Вместе с этим глава государства призвал не забывать, что проблем еще достаточно.

«Не все и не везде так хорошо, как того бы хотелось. Люди подчас сталкиваются с проблемами, которые не могут быстро и эффективно решать», — сказал он.

Путин призвал тиражировать положительные примеры, о которых говорили участники совещания.

«Считаю, что наработанные вами практики, позволяющие быстро и без существенных затрат повышать результативность труда, должны использоваться повсеместно», — добавил он.

По словам президента, резервы для роста есть везде. Он подчеркнул, что важны не только технологические улучшения, но и изменение отношения сотрудников к работе, смена культуры производства, повышение конкурентоспособности страны.

«Все, о чем мы сегодня говорили, еще раз подтверждает, что у нашей экономики, у страны в целом есть и резервы, и успешные модели для реального, причем существенного повышения производительности труда, эффективности во всех сферах», — заключил Путин.

дословно

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Начнём работать.

Как вы помните, в начале этой недели мы в комплексе рассмотрели ход реализации мер поддержки граждан и бизнеса. Мы, как и договаривались, будем и впредь держать эти вопросы на контроле. Это особенно важно сейчас, когда экономика восстанавливается, постепенно выходит из режима ограничений.

Но у нас было и есть много, очень много организаций и предприятий, которые в трудные недели прошедших месяцев не только не прекращали работу, а наоборот, так же как и больницы, поликлиники, службы скорой помощи, трудились в режиме высочайшей мобилизации, держали, что называется, экономический, промышленный фронт борьбы с коронавирусом, поддерживали надёжность всех жизненно важных систем, обеспечивали снабжение людей продуктами питания, средствами индивидуальной защиты, лекарствами, наращивали поставки всего необходимого, для того чтобы наши врачи и медсёстры могли спасать больных и сами были защищены.

Сегодня в нашем разговоре участвуют руководители таких предприятий и организаций. Предлагаю вместе проанализировать вашу практику решения сложных, нетривиальных технологических, управленческих, производственных задач. И главное, обсудим, как использовать приобретённый, во многом уникальный опыт, компетенции в будущем для решения долгосрочных, структурных задач, стоящих перед нашей экономикой, для того чтобы нарастить эффективность и запас прочности по всем ключевым направлениям развития.

И в связи с этим хотел бы вновь подчеркнуть, мы действительно достойно – сейчас уже можно это сказать – ответили на угрозу эпидемии именно благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения, жизненно важных отраслей национальной экономики. Повторю, мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, на, что называется, свой тыл.

В целом наша экономика, все её ключевые звенья и критически важная инфраструктура, в том числе инфраструктура нового поколения – цифровая, телекоммуникационная – доказали, что способны быстро адаптироваться к серьёзным вызовам, выдерживать большую нагрузку и работать без сбоев в непростых условиях.

Это касается и секторов, которые вносят прямой вклад в борьбу с коронавирусом. Несмотря на некоторые объективные сложности, технологические заминки в самом начале эпидемии, они всё же проявили гибкость, ответственность, способность быстро перенастроиться и переоснастить производство, в сжатые сроки вышли на темпы, соответствующие экстраординарной ситуации.

В связи с этим хотел бы искренне поблагодарить всех сотрудников – инженеров, рабочих, управленцев, которые в этот острый период продолжали непрерывную работу, решали первоочередные задачи жизнеобеспечения чётко и слаженно, дали результат, столь необходимый гражданам, системе здравоохранения, всей стране.

Так, буквально за несколько недель удалось добиться кратного увеличения выпуска средств индивидуальной защиты (в обычное время просто такое количество никогда и никому не нужно), а также наладить производство других критически важных товаров, техники, оборудования.

Оперативно было налажено и форсированное производство необходимых лекарств. По некоторым наименованиям в апреле-мае рост был стократным. В рекордном темпе были разработаны и поставлены в больницы новые препараты.

С высоким напряжением, зачастую на пределе своих возможностей работали в этот период производители продуктов питания, предметов первой необходимости, а также связанные с ними в единую производственную цепочку логистические и транспортные компании, торговые сети, предприятия электронной коммерции. В результате товары бесперебойно и круглосуточно подвозились в магазины, доставлялись покупателям на дом. При этом удалось не допустить резких скачков цен, оперативно локализовать и устранить временный дефицит по отдельным товарам и, что важно, не за счёт каких-то административных команд и понуканий, а на основе прозрачных рыночных механизмов.

И конечно, хочу поблагодарить работников сельского хозяйства, которые обеспечивали бесперебойные поставки продовольствия, в сложных условиях эпидемии выполнили необходимый объём весенне-полевых работ, а значит, заложили основу будущего урожая. Мы вчера с Министром сельского хозяйства говорили об этом, виды на урожай очень хорошие.

Добавлю и также особо это отмечу, в экстремальных условиях, когда самым ценным для всех нас было время, многие предприятия промышленности, сельского хозяйства, других секторов экономики скорректировали подходы к организации бизнеса, по-новому посмотрели на рутинные, казалось бы, процессы, во многом отсекли всё громоздкое, неповоротливое и устаревшее, достаточно быстро перешли на новые решения и в результате повысили свою эффективность.

Серьёзным заделом в этой работе стали подходы, апробированные в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», в частности по устранению неэффективных производственных процессов, внедрению методов так называемого бережливого производства.

Например, «Росатом» вместе с Федеральным медико-биологическим агентством совместно реализовали ряд проектов по повышению эффективности работы медицинских организаций. В Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Белгороде создали систему «от звонка пациента в скорую помощь до первого назначения врача в стационаре». Она позволила заметно сократить время до начала оказания медицинской помощи больным.

Другой пример. Начиная с марта эксперты Федерального центра компетенций выявили резервы увеличения производительности труда на 10 предприятиях, занимающихся выпуском средств индивидуальной защиты, медтехники и лекарств, в том числе за счёт сокращения времени простоя оборудования и оптимальной организации рабочих мест. На многих современных предприятиях это уже используется.

Знаю, что это потребовало не только профессионализма, но и даже личного мужества инженеров, специалистов. Сейчас скажу почему. Потому что они трудились рядом с врачами поликлиник, больниц, служб скорой помощи, отделений интенсивной терапии, кабинетов компьютерной томографии, шли, если требовалось, в так называемую красную зону. Многие, к сожалению, сами переболели, но одолели этот коронавирус и вернулись к работе. Хочу передать им самую искреннюю благодарность за вашу работу.

Хотел бы сегодня услышать мнение представителей компаний, медицинских организаций о том, как проходила работа в сложный период, в том числе какую отдачу дали технологии бережливого производства, о которых я уже говорил, какие другие решения, доказавшие свою результативность, нам нужно шире и активнее использовать.

Давайте начнём работу. Слово – Михаилу Альбертовичу Мурашко. Пожалуйста.

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В.Путин: Спасибо.

Всё? Будем завершать?

Уважаемые коллеги! Что хотел бы сказать по результатам нашего обсуждения.

За ваши предложения, за рассказ о том, как складывалась работа, вам большое спасибо. Всё, о чём мы сегодня говорили, ещё раз подтверждает, что у нашей экономики, у страны в целом есть и резервы, и успешные модели для реального, причем существенного, повышения производительности труда, эффективности во всех сферах.

Но самое главное, мне кажется, то, что сказал Сергей Юрьевич Беляков, самое главное, что эта ситуация нас всех объединила. Это действительно факт, это позволило нам с минимальными потерями, как я уже многократно говорил, выходить из сложившейся ситуации.

Мы видим, что благодаря новым подходам, которые внедряете вы и ваши коллеги, время до начала оказания медпомощи больным коронавирусной инфекцией сократилось существенно, в отдельных случаях в несколько раз. Как уже было сказано, кратно увеличился объём выпуска средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, лекарств. И это не просто цифры статистики или сухие показатели эффективности. Это сохранённое здоровье и спасённые человеческие жизни.

Считаю, что наработанные вами практики, позволяющие быстро и без существенных затрат повышать результативность труда, должны использоваться повсеместно. Повторю, резервы для такого роста есть везде.

Важно, что при этом происходит не только технологическое улучшение, но и меняется отношение сотрудников к работе. Меняется сама культура производства и труда, а значит, повышается конкурентоспособность всей страны. Для нашего долгосрочного развития это исключительно важно.

На что хотел бы обратить внимание. Мы сейчас говорим о положительных тенденциях, положительных примерах. Но все-таки мы не должны забывать, что проблем еще достаточно и не всё и не везде так хорошо, как хотелось бы. Люди подчас сталкиваются с проблемами, которые не могут быстро и эффективно решать. Но то, о чем мы говорили сегодня, убеждает меня в том, что мы можем преодолеть все эти трудности, что мы на правильном пути. Нужно только тиражировать положительные практики, о которых вы сегодня говорили.

Ещё раз благодарю вас, ваших коллег и всех ваших сотрудников. Вообще всех, кто в эти трудные месяцы и недели сделал всё, чтобы жизнь продолжалась, продолжалась на должном уровне, хочу поблагодарить за напряжённую работу, за мужество и самоотдачу. Всем большое спасибо.

Всё, о чем сегодня говорили, мы обязательно обобщим и учтем в практической работе на будущее. Благодарю вас.