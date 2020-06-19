Уверенно идем к 5000. На 19 июня в Новосибирской области выявлено 4819 ковидных больных

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Новосибирская область стабильно удерживает позиции по показателю прироста заболевших COVID-19 в СФО. Итоги недели Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подсчитал статистику за неделю — с 13 по 19 июня. За истекшую неделю показатель количества жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», не изменился (увеличение в 1,2 раза). Хотя в процентном плане отмечается некоторое замедление темпов прироста — до 18% (12 июня этот индекс составлял 22%). Таким образом, общая картина недели относительно стабильна. Более того, по состоянию на 19 июня Новосибирская область удерживает позиции и в общем рейтинге СФО: все еще 8-е место среди сибирских регионов. Тем не менее, в регионе все еще фиксируется значительный ежедневный прирост количества зарегистрированных случаев COVID-19 (более 100 человек/сутки). Что касается темпов прироста заболевших в целом по СФО — они также не изменились (показатель 1,3 раза). Как и неделю назад, общая картина в округе по цифрам прироста хуже, чем в Новосибирской области. По РФ прирост ниже, чем в Новосибирской области, и этот индекс за истекшую неделю остался неизменным (показатель составляет 1,1 раза). Наблюдается стабилизация общероссийских цифр прироста, с перспективами постепенного дальнейшего снижения. 19 июня на первом месте по индексу прироста заболевших по СФО — Республика Алтай, сменившая в качестве «антилидера» Тыву. Показатель в Республике Алтай — 1,5 раза. На 2-м и 3-м местах по приросту — Томская область и Республика Тыва. 19 июня на территории Новосибирской области выявлено 4819 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Самый большой прирост количества зарегистрированных случаев заболевания в Новосибирской области за отчетный период зафиксирован 15 июня — 109 за сутки. Новосибирская область входит в перечень субъектов РФ, где зафиксировано более 4000 выявленных заболевших, и вскоре преодолет порог в 5000. По общему количеству заболевших в СФО впереди Новосибирской области — Иркутская область и Красноярский край (в котором официально зарегистрировано более 7000 случаев).