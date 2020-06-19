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Захвативший монастырь опальный отец Сергий на видео призвал уйти в отставку главу РПЦ

22:23 19.06.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Отрицавший коронавирус отец Сергий был духовником Натальи Поклонской. Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции» и призвал верующих выходить на улицы.

Захвативший монастырь опальный отец Сергий на видео призвал уйти в отставку главу РПЦ
Экс-духовник Поклонской призвал патриарха Кирилла уйти в отставку

Бывший духовник Натальи Поклонской, теперь уже бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов», отказывающийся покинуть обитель, глава секты царебожников схиигумен Сергий открыто выступил против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В очередном своем видеообращении Сергий призвал главу РПЦ уйти в отставку.

«Храмы не закрывали ни во время чумы, ни во время „испанки“, которая унесла 100 млн жизней. Храмы закрывали только богоборческие власти. Делайте выводы сами. Патриарху Кириллу, митрополитам Иллариону, Кириллу и многим другим до церковного суда надо сложить свои полномочия. Пишите во все церковные суды о привлечении их к ответственности», — заявил схиигумен Сергий, обращаясь к своим сторонникам.

Сергий ставит в вину главе РПЦ то, что в период эпидемии коронавируса, в целях эпидемиологической безопасности ограничено посещение храмов. Он считает, что история повторяется и патриарха Кирилла ждет участь митрополита Ленинградского и Ладожского 1960-70-х годов Никодима Ротова, который умер во время официального визита в Ватикан.

«Блаженная Пелагея Рязанская в 1965 году сказала митрополиту Никодиму Ротову, ставленника мирового правительства, богоборца Хрущева: „Ты как пес подохнешь у ног своего хозяина — Папы Римского“. Через 13 лет исполнилось ее пророчество. Никодим Ротов закрыл почти все храмы в Ленинграде, якобы для спасения Церкви. Хрущева не стало, Никодим Ротов подох».

Екатеринбургская епархия лишила отца Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции» и призвал верующих выходить на улицы. Силовики усмотрели в этом признаки экстремизма, прокуратура возбуждает против него административное дело. В следующих роликах монах заявил, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы, и обвинил патриарха, священный синод и епископов в предательстве веры.

Екатеринбургская епархия объявила, что его будут судить церковным судом. 15 июня он пришел на него, но, выступив с речью, не стал отвечать на вопросы судей и покинул заседание. Рассмотрение дела о лишении его священного сана отложено на 26 июня.

Схиигумен Сергий отстранен от руководства монастырем. Однако нового главу обители в монастырь не пустили. Сергий не подчинился приказу митрополита Екатеринбургского Кирилла, отказался покидать монастырь. Его охраняют казаки, сам Сергий, заявил что его противникам придется штурмовать монастырь, чтобы прогнать его.

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