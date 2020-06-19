Lada сбила 8-летнего мальчика в поселке Линево

Вследствие аварии он получил различные травмы: сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины. Пострадавшего оспитализировали в больницу.



В поселке Линево в результате ДТП пострадал 8-летний ребенок

Авария произошла 19 июня в 19:10 на проспекте Мира, 16 в р.п. Линево.

Как сообщает «Курьер. Среда. Бердск» начальник ГИБДД МО МВД России «Искитимский» капитан полиции Александр Пхакин, произошёл наезд на юного пешехода.

— Ребёнок направлялся к магазину, переходил дорогу. Движение производил без родителей. Водитель автомобиля Lada совершил наезд. Пострадавшему 8 лет. Мальчик был немедленно госпитализирован в больницу. Вследствие аварии он получил различные травмы: сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины. Пострадавший является учащимся МБОУ «СОШ №1 р.п. Линёво имени Кулиша», — прокомментировал Александр Алексеевич 19 июня.

Водитель от комментариев воздержался.

Кто виноват в случившемся? Ребёнок, нарушивший режим самоизоляции или водитель, который не заметил мальчика?

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием ситуации.