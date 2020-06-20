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Когда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, ответил губернатор Травников

17:45 20.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Уже на следующей неделе станет ясно, откроются ли магазины с площадью более 800 квадратных метров. На очереди и веранды летних кафе и ресторанов.

Когда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, ответил губернатор Травников
Не работают торговые центры в пандемию коронавируса в Бердске

Могут открыться летние веранды ресторанов и кафе в ближайшее время в Новосибирской области. А вот торговые центры и спортзалы будут последними в очереди на снятие ограничений. Об этом вчера, 10 июня, заявил губернатор региона Андрей Травников. При этом, уже на следующей неделе станет ясно, откроются ли магазины с площадью более 800 квадратных метров. На очереди и веранды летних кафе и ресторанов.

— Мы в эпидемию вошли немного позже столичных регионов. И несколько позже выйдем. На старте мы говорили, что отстаем от столичных субъектов на месяц-полтора. Надеемся, что на выход из ограничений отставание будет меньше, — рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции.

Если ситуация в регионе по коронавирусу останется стабильной, то к началу следующей недели некоторые ограничения будут сняты. Возможно, откроют и Новосибирский зоопарк, но без посещения павильонов.

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От редакции

Ждете открытия ТЦ?

Аноним, 11 июня 2020 15:31
Когда откроют фитнес клубы?
Алла, 11 июня 2020 16:38
Когда отменят ,режим самоэзоляции и будут ли 1 классники учится в школе?
Аноним, 11 июня 2020 16:46
НВР:
Да
Аноним, 11 июня 2020 17:11
Как можно открыть торговые центры если не возможно соблюдать дистанцию?
Аноним, 11 июня 2020 21:19
Давно,пара открывать,а ка люди ездиют на маршрутках,автобусах,метро и многие без масок
Аноним, 11 июня 2020 18:55
НВР:
Даа!
Аноним, 11 июня 2020 20:25
НВР:да...работаем там
Эхо, 11 июня 2020 20:31
А как же день победы? Как там с дистанций?
Аноним, 11 июня 2020 22:21
День победы будет без людей!
Аноним, 12 июня 2020 14:49
Как это без людей? А с кем? Роботы маршировать будут?
Андрей, 18 июня 2020 20:40
Согласно строевого устава. На одного линейного.
Аноним, 11 июня 2020 20:56
НВР:
Нет
Аноним, 11 июня 2020 20:59
НВР:
Очень!
Аноним, 11 июня 2020 21:01
НВРконечно выйдем раньше, голоса за конституцию нести надо в урны:
Аноним, 11 июня 2020 21:05
НВР:
Нет
Аноним, 11 июня 2020 21:20
Давно,пара открывать,а ка люди ездиют на маршрутках,автобусах,метро и многие без масок
Аноним, 11 июня 2020 21:28
НВР:
Конечно ДА!!!
Аноним, 11 июня 2020 22:05
Мне вообще фиолетово до этих торговых центров откроют их или не откроют. Я давно перестроился и покупаю вещи в интернет магазинах. Меня волнует лишь вопрос когда без намордника в продуктовых будут обслуживать
Аноним, 11 июня 2020 22:33
НВР:
Да.
Аноним, 11 июня 2020 22:38
Как задолбали с этими ограничениями
Максим, 19 июня 2020 09:54
Вся жизнь это ограничения
Аноним, 11 июня 2020 23:16
Ездиют
Аноним, 12 июня 2020 00:14
НВР:
Ждём
Аноним, 12 июня 2020 16:24
НВР:
Жду
Аноним, 12 июня 2020 19:33
НВР:
Очень
Аноним, 12 июня 2020 20:53
НВР:С большим нетерпением!!!!
Аноним, 12 июня 2020 21:04
НВР:
Не жду, все равно не планирую посещать в ближайшие пару месяцев
Аноним, 12 июня 2020 21:36
Да вот например в Сортмастере (2-ой этаж Астора) покупатели настолько размазаны по площади, что и не встречаются. Так что логика подсказывает - чем больше площадь магазина (спортивного, обувного) тем меньше шанс заразиться. Похоже с логикой у ребят слабовато (причём во многих вопросах).
Она самая..., 12 июня 2020 21:38
Равнодушна к ТЦ, больше хочется открытия детских садов. Сложно составлять график работающих родителей и детей дома.
Ольга, 13 июня 2020 10:56
Либо рожать-либо работать.
Родители должны сами заниматься своими детьми.
Аноним, 13 июня 2020 12:14
Ольга, на что тогда жить родившей маме, если не работать?
Аноним, 12 июня 2020 22:11
Да , ждем
Аноним, 12 июня 2020 23:49
НВР:
Жду когда откроется зоопарк
evro, 15 июня 2020 16:34
У нас на каждом шагу зоопарк и открыт для всех круглый год.
Ольга, 13 июня 2020 00:07
НВР:
Да да да !!!!!
Аноним, 13 июня 2020 00:15
НВР:
Больше фитнес
Аноним, 13 июня 2020 02:33
НВР:
Естественно,с апреля без работы.Жду,когда закончится моразм.
Аноним, 13 июня 2020 08:25
НВР:
Заждались
Аноним, 13 июня 2020 08:51
НВР:
Очеень сильно
Аноним, 13 июня 2020 09:43
НВР:
Да мы ждем тц откроете тц пожалуйста
Аноним, 13 июня 2020 13:29
НВР:
Очень жду, т. к. сама работаю в ТЦ
Аноним, 13 июня 2020 19:04
НВР:
Да, у меня заканчиваются любимые духи ОТ ZARA!
Аноним, 13 июня 2020 20:23
Сколько ещё надевать эти намордники на кассах, что за идиотизм, от чего она защищает? что за приколы
Аноним, 13 июня 2020 20:44
НВР:
Конечно
Нина, 13 июня 2020 21:43
НВР:
ИКЕА!!!
Аноним, 13 июня 2020 22:17
Кончайте спектакль! Уже давно понятно, что это все ради налогов, штрафов и выборов по поправкам в конституцию...
Аноним, 13 июня 2020 23:31
а что, в Испании, Италии и США тоже какие то поправки к Конституции принимали?
Или всемогущий Путин напустил вирус на весь мир ради своей конституции?
Аноним, 13 июня 2020 23:16
Все ТЦ в Бердске открыты, даже рынок
Аноним, 14 июня 2020 11:43
НВР:
Давно надо было открывать, хватит уже цирка
Аноним, 14 июня 2020 12:45
вот именно, все как обычно, только некоторым перекрыли кислород, и сидели радовались!

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