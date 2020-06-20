Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на выходные 19-21 июня 2020 года

Характеристики Луны на 19 июня 2020 года
На дату 19.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 28 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Близнецы ♊. Процент освещенности Луны составляет 4%. Восход Луны в 02:44, а закат в 19:22.
Хронология лунных дней
- 27 лунный день c 02:26 18.06.2020 по 02:44 19.06.2020
- 28 лунный день c 02:44 19.06.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 19 июня 2020
Луна в знаке зодиака Близнецы (±)
Луна в знаке Близнецы. общее состояние волос под влиянием этого знака не изменится. Стрижка сегодня ускорит рост волос, но волосы станут непослушными, на качестве волос это практически не отразится, а вот сами волосы могут начать виться.
Прическа сегодня должна быть легкой, воздушной, не стоит утяжелять ее чересчур большими декоративными элементами, лучше вовсе от них отказаться.
День подойдет для завивки, в том числе и химической, окрашивания волос, тонирования.
28 лунный день (−)
19 июня 2020 года в 12:00 — 28 лунный день. стрижка в 28 лунный день может сказаться на продолжительности Вашей жизни и физической активности.
Для стабилизации положения в социуме будет уместным незначительное изменение цвета волос.
Прическа сегодня должна быть простой и незатейливой это позволит привлечь природную энергию.
Сегодняшний день позволит найти внутреннюю гармонию и духовное равновесие, эмоциональное равновесие. Вопросы, которые терзали Вас в течение месяца сегодня могут обрести ответы. Сегодня Вам предстанут плоды Ваших действий совершенных за прошедшие дни. Сегодня день оптимистичных прогнозов, Вы будете четко знать чего хотите.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (−)
День недели — пятница, не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.
Характеристики Луны на 20 июня 2020 года
На дату 20.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 29 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Близнецы ♊. Процент освещенности Луны составляет 1%. Восход Луны в 03:08, а закат в 20:35.
Хронология лунных дней
- 28 лунный день c 02:44 19.06.2020 по 03:08 20.06.2020
- 29 лунный день c 03:08 20.06.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 20 июня 2020
Луна в знаке зодиака Близнецы (±)
Луна в знаке Близнецы. общее состояние волос под влиянием этого знака не изменится. Стрижка сегодня ускорит рост волос, но волосы станут непослушными, на качестве волос это практически не отразится, а вот сами волосы могут начать виться.
Прическа сегодня должна быть легкой, воздушной, не стоит утяжелять ее чересчур большими декоративными элементами, лучше вовсе от них отказаться.
День подойдет для завивки, в том числе и химической, окрашивания волос, тонирования.
29 лунный день (±)
20 июня 2020 года в 12:00 — 29 лунный день. стрижка сегодня позволит Вам внутренне утвердиться, стать более уверенным. Короткая стрижка подойдет людям планирующим кардинально изменить жизненные устои.
Окраска волос может спровоцировать денежные и проблемы с общением.
Стоит игриво обходится с волосами в этот день, они отблагодарят Вас за позитивный настрой.
Сегодня Вы задумаетесь о практических вопросах, выгодности тех или иных сделок. Сегодня Вы почувствуете тягу к рутинной повседневной работе, она будет получаться быстро и гладко. В Вас проснется энтузиазм и желание доделать все запланированные дела. Энергия, которая была не слишком стабильной на протяжении всего месяца, наконец приобретет стабильность, это своего рода итог уходящего месяца.
Влияние дня недели (+)
День недели — суббота, стрижка помогает избавиться от одиночества, недовольства собой, повышает самооценку. Также считается, что она помогает снять часть проблем, возникших по вине окружающих.
Характеристики Луны на 21 июня 2020 года
На дату 21.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Новая Луна (наступит 21.06.2020 в 09:42)». Это 1 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 03:42, а закат в 21:41.
Хронология лунных дней
- 29 лунный день c 03:08 20.06.2020 по 03:42 21.06.2020
- 30 лунный день c 03:42 21.06.2020 по 09:42 21.06.2020
- 1 лунный день c 09:42 21.06.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 21 июня 2020
Луна в знаке зодиака Рак (−)
Луна в знаке Рак. влияние этого знака на ваши волосы доставит вам массу неудобств. Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными.
Если вы хотите избавиться от излишней опеки своих близких или самим перестать слишком заботится о близких, сегодня стоит подстричься. Но если ваши отношения не самые теплые и доверчивые от стрижки стоит отказаться.
Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры.
1 лунный день (−)
21 июня 2020 года в 12:00 — 1 лунный день. стрижки в новолуние крайне нежелательны. По поверьям многих народов мира количество волос, которые в этот день человек потеряет, на столько и жизнь будет короче.
Окраска волос допустима только натуральными красителями, это позволит сохранить благоприятные отношения с окружающими. чтобы сберечь себя от негативного воздействия со стороны лучше заплести волосы в косу.
В этот день трудно сосредоточиться на работе и домашних хлопотах, Ваша душа находится в смятении. Не стоит винить себя в лени и бездействии вы настраиваетесь на новый лунный месяц, новому энергетическому потоку.
Постарайтесь провести этот день в спокойствии, некоторой отстраненности, одиночестве. Стоит выспаться, провести день в мечтаниях, за чтением. Стоит выбраться на природу, она сегодня напомнит вас энергией. К концу дня стоит полностью расслабиться и посвятить день спа процедурам.
Новая Луна (−)
Луна находится в фазе Новая Луна. Не рекомендуется стричь волосы. Один из самых критичных моментов для организма.
Влияние дня недели (−)
День недели — воскресенье, строго запрещается! В этот день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в полной мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.