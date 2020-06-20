Отчет мэра Бердска на сессии депутатов закрыли от СМИ

Также на заседании должны были поднимать вопрос будущей свалки возле городского кладбища.

Не пустили СМИ на сессию депутатов из-за коронавируса в Бердске

Не пустили на сессию совета депутатов Бердска СМИ 18 июня. Начальник пресс-службы мэрии Анна Чекмазова объяснила эту ситуацию так:

— Это не закрытая сессия, а в формате без СМИ из-за эпидемии коронавируса. Конференц-зал маленький и там сложно соблюсти дистанцию, — подчеркнула Чекмазова.

Также она извинилась перед СМИ города, их не предупредили, что не пустят на сессию.