Не отдаст мать в богодельню: Сидел сутками с больной раком 71-летней пенсионеркой ее сын в Бердске

Бердчанин рассказал, что не мог работать, так как днем и ночью нужно было находиться с матерью. Теперь, когда она в больнице, он поехал на «калым».

Пока больная онкологией пенсионера находится в терапевтическом отделении горбольницы

Будет сам ухаживать за 71-летней онкобольной пенсионеркой ее сын Евгений из Бердска.

— Во-первых, я ухаживал за мамой две с половиной недели, сколько она лежала. Сутками сидел. Я пытаюсь заработать, но вырваться-то мне из дома никак. Вы понимаете, в чем дело? Сейчас ее в больницу увезли, я уезжаю на «калым» в Барышево. На четверо суток, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 17 июня Евгений.

Евгений признался, что не может найти постоянную работу, поэтому и «калымит» — работает на коттеджах монтажником, отделочником и так далее.

— Я против того, чтобы мать помещали в пансионат. Я ни в коем случае ее не отдам. Сам буду ухаживать за ней, как трудно не пришлось бы. Тетя Валя хочет, чтобы мама оставалась в больнице. Мол, там за ней уход будет лучше, а здесь ничем не может помочь. Говорит, что устала и ничего не будет делать. Я ей говорю: так и не делай. Я сам справлюсь. У меня только денег нет.

По словам Евгения, Валентина Андреевна получила пенсию сестры за два месяца. Заплатила за квартиру, за антенну, кредит, все остальное оставила у себя. Евгению не дала ни копейки.

Не связано ли это с тем, что он может пустить деньги на спиртное, спросили у Евгения. Он ответил, что если он хотел бы выпить, то нашел бы и без этих денег.

Напомним, 71-летняя Таисья Андреевна работала до последнего на больничной кухне в Академгородке. Заболела внезапно. Беспокоили суставы. Назначили лечение. Ей становилось все хуже. Доктора не могли понять, в чем причина. Анализы ничего не показывали. Пока не получили результаты обследования из Новосибирска. Рак кожи и костей, отмирание головного мозга. Более месяца бердчанка лежала в реанимации, а затем ее отправили домой. За лежачей, без сознания больной ухаживает ее 80-летняя сестра, которой и самой нужна помощь. Валентина Андреевна задумалась о том, чтобы поместить сестру в пансионат, ведь находится она в своей квартире в нечеловеческих условиях. Но она призналась, что с сестрой сутками сидит ее сын.

В данной ситуации готовы помочь определить тяжело больную бердчанку в пансионат в бердском отделе социального обслуживания населения.

Больную онкологией бердчанку 16 июня положили в терапевтическое отделение. Вопрос с ее помещением в пансионат Валентина Андреевна будет решать после того, как сестру выпишут из больницы.

Утром 18 июня с «Курьер. Среда. Бердск» связалась сотрудник отдела социального обслуживания населения и взяла контакты Валентины Андреевны.

Нашлись и люди, которые готовы в меру возможностей помочь больной пенсионерке. С корреспондентом связалась бердчанка Дарья и рассказала, что хочет передать бабушке пеленки и небольшую сумму денег.