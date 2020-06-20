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Проблем выше крыши: отказалась говорить правду мать попавшей в реанимацию 7-летней девочки в Искитиме

18:00 20.06.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Она считает, что от этого будет только хуже, у нее и без этого хватает проблем.

Проблем выше крыши: отказалась говорить правду мать попавшей в реанимацию 7 летней девочки в Искитиме
Семья проживает в одном из домов в частном секторе Искитима

Отказалась комментировать ситуацию мать попавшей в реанимацию с сахарным диабетом 7-летней девочки в Искитиме.

Сайту «Весь Искитим» удалось найти страницу мамы ребенка, которого изъяли из семьи 15 июня органы опеки, в соцсетях.

На страничке почти все фотографии маленькой симпатичной девчушки. Везде она улыбается. И выглядит очень счастливой. Нежно прижимается к матери, если сфотографирована вместе с ней. Вот малышка с лучезарной улыбкой на детской площадке. Вот в красивом платьице, одном, втором, третьем. Судя по эмоциям матери и дочери, никогда не подумаешь, насколько тяжелой могла быть ситуация в семье.

Мы написали Светлане, так зовут маму девочки, и она ответила:

-Боюсь, напишу правду, так еще хуже будет. Проблем и так хватает выше крыши.

Как сообщал «Весь Искитим», угрозу здоровью и жизни 7-летней девочке создает ее мать.
Вот уже несколько лет соседи пытались спасти ребенка от ее же матери, но у них ничего не получалось. Соседи всей улицей собирали собрание и приглашали на него неугомонную соседку. И она пришла. Поматерилась, покричала, что это ее жизнь, развернулась и ушла.
Они много раз вызывали сотрудников полиции, писали жалобы, в том числе и коллективные. Ничего не действует на нее совершенно, говорили неравнодушные жители. Соседи опасаются за здоровье и жизнь девочки, поэтому много раз обращались в разные инстанции. В том числе и в отдел опеки. Но мать никого не пускает в дом, даже врача, которого для девочки вызывали соседи. После того, как информация о неблагополучной семье прошла в СМИ, девочку забрали 15 июня из семьи и поместили в реанимацию искитимской больницы. С диабетом и дефицитом веса.

Корреспондент сайта «Весь Искитим» 17 июня приезжала к дому матери. Но она не вышла. Соседи говорили, что Светлана дома. Отметили, что если они не обратились бы на сайт «Весь Искитим», неизвестно, что могло случиться бы с ребенком. Теперь, когда здоровьем девочки занимаются врачи, соседи успокоились.

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От редакции

Вы хотели бы узнать позицию матери?

Аноним, 20 июня 2020 15:29
НВР:
Нет.Просто соседи такие.Один бьет другие добивают.

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