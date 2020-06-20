Ни дома, ни детей: бриллиантовую свадьбу ожидают в маленькой комнате супруги Мелехины из Бердска

Их чувства остались неизменными и через 58 лет. 82-летний Владимир Мелехин трепетно заботится о больной жене. Ходит строго в маске и до ближайшего магазина, чтобы не принести «ковид» в дом.

Прожить долгую совместную жизнь — это кропотливая работа

Вынужден ходить только до ближайшего магазина, каждый раз надевая новую маску, 82-летний житель Бердска Владимир Мелехин. Все потому, чтобы не принести заразу в дом. Он очень переживает за свою супругу, которой 8 июля исполнится 80 лет. В конце февраля Людмила Григорьевна перенесла сложную операцию, и Владимир Сергеевич бережет ее от всяких микробов и вирусов.

Вместе они пережили долгие годы. Давно позади золотая свадьба, была и изумрудная. Близится бриллиантовая. Но Владимир Сергеевич уверен, что она будет алмазной, ведь алмаз крепче железа. Осталось до 60-летнего юбилея совместной жизни всего два года.

— Сидим, кукуем. К нам никто не приходит, только свояченица. Сейчас жена немного ожила, а то совсем зачахла. После операции было тяжело. Готовим, смотрим телевизор. Вспоминаем, как жили в старом Бердске. На улицу я ее не отпускаю — вдруг плохо станет. Да и сложно ей будет спускаться и подниматься — живем на пятом этаже в малосемейке, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Мелехин.

Потруднее стало жить, пойдешь в магазин, 1000-1500 рублей отдашь и ни с чем домой придешь, признался пенсионер. Все очень дорого. Берет все помаленьку, чтобы не переесть, шутит бердчанин.

Если бы не коронавирус, то сходили бы они с женой потихоньку к морю, на Гуменку съездили бы. Но нельзя — опасно. Да еще клещи какие-то появились гибридные, говорят, добавил пенсионер.

Прошло столько лет, а супруги с нежностью и заботой относятся друг к другу. Почему их брак оказался долгим и счастливым?

— Мы познакомились на танцах. Когда спросил, откуда я, чего, сказала, что из старого Бердска. И он тоже. Мы там оба родились. В детстве и юности не знали друг друга. Они уехали в новый Бердск, а мы там оставались. Мы вспоминали, друг дружке о своем рассказывали. Это общее нас очень сблизило. Жизнь прожили хорошо, дружно. Жаль, что детей у нас не было. Это большой минус. Хотели взять ребенка, не получилось. Родственники начали болеть, за ними нужно было ухаживать. Почти всех перехоронили. Так и живем. Друг за друга держимся. Иногда поворчим друг на дружку. Я ему: на кого я буду ворчать, только ты дома. Пошутим, посмеемся и все, — рассказала Людмила Григорьевна.

Самое счастливое время совместной жизни супругов пришлось на 1965-1982 годы. Жили они в Казахстане. У них была отличная квартира. Владимир Сергеевич хорошо зарабатывал. Семья стала жить в достатке.

— Как-то на работе спросили: как вы вы отдыхаете, ездите ли куда-нибудь? И мы давай туризмом заниматься. Вдвоем. Соберемся в выходные и отправляемся на теплоходе куда-нибудь. Где захотим, останавливались. С ночевкой в палатке. Несколько лет так отдыхали. Все время эти времена вспоминаем.

В 1982 году из-за болезни матери Владимира Сергеевича супругам пришлось перебраться в Бердск. Квартира в Усть-Каменогорске была служебной. И они ее сдали. Только потом добрые люди подсказали, что перед увольнением они могли оформить ее на себя, так как прожили в ней много лет.

Пришлось начинать все сначала. На БЭМЗе, где работали, дали малосемейку, обещали расширить, но Мелехины так и остались в этой маленькой комнатушке. А мечтали построить дом, но так и не получилось.

— Тут одна кровать только. Сейчас я болею, он спит на раскладушке, а я на кровати. Руки у меня очень болят после операции. Даже простые движения приносят боль.