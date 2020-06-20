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Избили ногами по лицу и оторвали ухо за испорченные сандалики женщине на детской площадке в Бердске

17:45 20.06.2020 Фото: pixabay.com
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Синяки с лица женщины уже сошли, однако участкового она до сих пор не дождалась. Пострадавшая уверена – полиция бездействует.

Избили ногами по лицу и оторвали ухо за испорченные сандалики женщине на детской площадке в Бердске
Оксане оказали медицинскую помощь, официально задокументировали факт нанесения ей побоев

Шокирующий инцидент произошел 13 июня на детской площадке в поселке Боровом: отстаивая права шестилетней малышки, ее мать и бабушка жестоко избили Оксану, маму малолетней обидчицы. Били по лицу, в том числе ногами, оторвали ухо. Сегодня синяки с лица женщины уже сошли, однако участкового она до сих пор не дождалась. Пострадавшая уверена – полиция бездействует. В этот злополучный день дети играли на площадке. Десятилетняя девочка пролила лак для ногтей на сандалики шестилетней малышки. Та пожаловалась бабушке. Бабушка же, недолго думая, вызвала на помощь свою дочь, маму девочки в испорченных сандаликах. Женщины устроили кровавые разборки с матерью обидчицы. Били по лицу, в том числе ногами. Оторвали ухо. Рассказывая о произошедшем корреспонденту VN.ru, Оксана все время плакала.

– Мы живем в одной деревне, конечно, я хорошо знаю, кто это сделал – и имена, и фамилии. – Я не понимаю жестокости людей! Они думают, что если у них есть деньги, то им все сойдет с рук?! Они торгуют спиртными напитками и чувствуют свою безнаказанность. Год назад они накинулись на соседку со второго этажа – обматерили. Тогда это все сошло им с рук. Теперь я. Кто завтра? – говорит Оксана. – Ужасно, что все это видел мой ребенок. Как она теперь будет жить с этим?! А ведь можно было просто прийти, объяснить ситуацию. Я была готова возместить ущерб. Редакция располагает записью камеры видеонаблюдения, установленной на подъезде дома № 11/1 по улице Заводской, во дворе которого и случилось избиение. Там отчетливо видна потасовка, которая происходит на глазах у изумленных зрителей, среди которых дети, в том числе и дочь пострадавшей. Можно заметить, что кто-то пытался растащить женщин. Одна из них падает, ее продолжают избивать ногами. Затем, когда жертва окончательно повержена и не может встать, народ начинает расходиться. Одна из женщин возвращается и наносит еще несколько ударов ногами по лежащей на земле. Какое-то время человек лежит на земле. Затем из подъезда выходят люди, подходят к ней. Снова собирается толпа.

На место происшествия приехала скорая помощь. Оксане оказали медицинскую помощь, официально задокументировали факт нанесения ей побоев. Затем женщина обратилась в полицию. В дежурной части у нее приняли заявление и велели ждать участкового. Однако прошла уже неделя, но никакой реакции со стороны полиции не последовало: с Оксаной до сих пор никто не связался.

Заместитель начальника отделения МВД по Бердску Сергей Волгин подтвердил, что заявление по поводу этого происшествия действительно поступило в полицию и в настоящее время находится на рассмотрении у участкового. «Сегодня у участкового выходной, ничего конкретного сказать не могу, но у него по закону есть 30 суток на проверку, так что пока он ничего не нарушает. Успеет разобраться», – заверил Волгин.

Источник: vn.ru

От редакции: Вечером 19 июня в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» позвонили родственники малышки и хотят высказать свою позицию. Читайте в ближайшее время на нашем сайте.

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От редакции

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Аноним, 19 июня 2020 15:24
Это всё что мы хотели узнать о том как работает полиция, всё как всегда, ничего не меняется, ждём очередную реформу в системе МВД... А по данному факту сляпают отказной и потерпевшая вряд ли встретится с участковым, всё сделают не выходя из кабинета по истечении сроков.
Аноним, 19 июня 2020 15:43
Это какой-то ужас! Люди укрепились в своей безнаказанности и будут продолжать в том же духе! Вопрос - что вырастет из этой шестилетней девочки?
Лена, 19 июня 2020 17:46
Вы как-то однобко освещаете ситуацию, эта женщина с низкой ответственностью. Девочка, дочь, очень испорчина, пдн давно плачет посемейке, этого почему_то не пишите?
Алексей, 19 июня 2020 21:22
Откуда вы знаете кто по ком плачет! Вам говорят что человека избивали не за что и никто даже не подошел, вот вся сущность наших людей. И Елена, девочка, ребенок нормальная! Обычный ребенок. В том поселке есть еще хуже, но это не значит что надо избивать! А наша милиция как обычно "нас бережет".
Алексей, 20 июня 2020 00:21
Елена, вы к своей семье присмотритесь, а то может она тоже у вас по "пдн" плачет! Все готовы только осуждать, а разбираться никто не хочет.А те кто на про тижении многих лет торгуют спиртом и сидят под покровительством нашей доблестной милиции, у них значит дети нормальные! Только потом и вырастают вот такие дебилы, которые могут только забить человека.
Аноним, 20 июня 2020 12:34
Лена, это повод для избиений?
Raven, 19 июня 2020 19:36
Сколько в стране быдлобиомусора, это ужас
Аноним, 19 июня 2020 20:12
Конечно ловить без масок гораздо удобнее
Аноним, 20 июня 2020 13:09
Без масок тоже нужно ловить. Одно не мешает другому.
Должны исполнять ВСЕ (разные) должностные обязанности.
Аноним, 19 июня 2020 20:41
НВР: какие зверства, ужас. Они такие не уравновешенные, может они опасны для общества
Аноним, 19 июня 2020 22:09
Что бы не произошло бить человека это последнее дело, тем более женщину. Рядом что мужчин не было... Ужас.
Картонный президент., 20 июня 2020 10:26
Хочется посочувствовать, но учитывая то что ухо скорее всего порвано, а не оторванное в кармане лежит сомневаюсь что вся статья правдивая. Очень бы хотелось услышать правду с стороны " агрессоров" может станет понятно почему МВД бездействует и почему был такой мощный физический отпор, может кто то газ распылил перед этим или не испортил, а отобрал сандали или уничтожил их. Ждем информацию от второй стороны конфликта.

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