Жестко переболевшая пневмонией в ноябре 2019 сдала анализ на антитела к COVID-19 в Бердске. Есть результат – это коронавирус?

Ольга сдала тест на антитела к коронавирусу за 1600 рублей

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» и жительница Бердска, переболевшая пневмонией в ноябре 2019 года, решили провести эксперимент. Ольга сдала кровь на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG) 18 июня. В тот же день бердчанка получила результат анализа.

— Волнений не было. Даже если переболела, то это хорошо. Результат анализа странный на самом деле. Нужна расшифровка специалистов. Там написано, что я была в контакте с кем-то из-за чего у меня выработались антитела и сейчас у меня меньше шансов заболеть. Не понятно — то ли я болела или была в контакте с заболевшим. Заплатила 1600 рублей, а ответ странный получила, на мой взгляд, — рассказала в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 19 июня.

Девушка напомнила, что делала процедуру КТ в ноябре 2019 года, когда ей ставили диагноз «пневмония». Однако тогда в России не было коронавируса.

— Там написано пневмония. В то время про коронавирус никто не знал. Опять же нужен комментарий специалиста. Когда я делала флюорографию, специалист сказал, что у меня «все странно и подозрительно», а после — отправили меня на КТ. На тот момент я уже отлежала в больнице 10 дней, получила лечение, но пневмония осталась недолеченной. Снимок показывал, что я не выздоровела и после КТ я продолжала лечение, — рассказала Ольга.

Как гласит результат анализа, антител к SARS-CoV-2, IgG у Ольги нет. Однако в комментариях к заявке написано:

— Результаты исследований не могут служить единственным основанием для постановки диагноза. Интерпретация результатов исследований антител к вирусу SARS-CoV-2 осуществляется врачом в комплексе с клинической картиной, результатами других исследований и в контексте эпидемиологической ситуации. Наличие специфических IgG к SARS-CoV-2 в отсутствие признаков заболевания и при отрицательных результатах исследования вирусной РНК методом ПЦР в биоматериале из верхних дыхательных путей может быть свидетельством того, что пациент контактировал с вирусом SARS-CoV-2, что привело к выработке антител класса IgG, и вероятность заражения такого пациента ниже, чем у пациентов, у которых антитела не определяются.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не увидела пневмонию и поставила диагноз без присутствия больной фельдшер в поликлинике №2 Бердска. Об этом рассказала 22 ноября сама пациентка Ольга, попавшая в неоднозначную историю. Ольга пришла на прием в больницу на БЭМЗе 21 октября, где ее принял не терапевт, а фельдшер Котехова.

Я пришла с температурой и сильным кашлем. Я рассказала, что у меня болеет ребенок пневмонией. Также болели несколько детей из класса ребенка и их родители пневмонией, на тот момент 6 человек. Я просила обратить на это внимание. Но Котехова послушала меня и сказала, что легкие чистые. Поставила мне диагноз ОРВИ и сказала прийти на прием 28 октября, — подчеркнула Ольга.

Через два дня, 23 октября, Ольге стало еще хуже и она сделала снимок легких. С ним она обратилась в пульмонологическое отделение горбольницы Бердска, где ее сразу приняли и госпитализировали. Через несколько дней к ней в отделение поступили на лечение бабушка и мама одного из одноклассников ребенка. Заболевших уже стало 9 человек. В то время как Ольга лежала в стационаре, ее 10-летний ребенок лежал в детском отделении. Ольга была возмущена тем, что ей поставили неверный диагноз или не назначили сильное лечение, чтобы предупредить пневмонию.

Ольгу выписали 14 ноября. 20 ноября девушка пошла в поликлинику №2 и обнаружила в своей карточке запись фельдшера Котеховой о том, что Ольга была на приеме 28 ноября и полностью выздоровела.

— Она написала в карточке, что вроде как я была на приеме и полностью выздоровела. В то время как я лежала с пневмонией в поликлинике. Если бы меня не положили в больницу, я бы никак не смогла доказать, что не была на приме, — рассказала Ольга Агеева.

Заведующий поликлиникой №2 ЦГБ Бердска на тот момент Владимир Карамушко ответил на вопрос, есть ли признаки эпидемии вируса с серьезными осложнениями в виде пневмонии:

— Пневмония — это не инфекционное заболевание. Это осложнение бывает и после гриппа и после ОРЗ, — сказал Владимир Николаевич.

На утро 19 июня в Новосибирской области зарегистрировано 4819 случаев COVID-19. Выздоровели 2 630 пациентов. Всего в Бердске зараженных новым недугом 98 человек. Однозначно утверждать, что наша героиня переболела коронавирусом мы не модем. Однако, как замечали медики в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», около 40% населения переболели COVID-19 без симптомов.