20.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Где временные свалки мусора открывает «Экология-Новосибирск» в регионе? Смотрите список

15:19 20.06.2020 Фото: ООО "Экология-Новосибирск"
0

На временных площадках за счет средств бюджета Новосибирской области и районов построят мусоросортировочные заводы. Нормативный срок накопления отходов может достигать 11 месяцев.

Где временные свалки мусора открывает Экология Новосибирск в регионе? Смотрите список
Площадки временного накопления отходов созданы за счет средств областного и районного бюджетов и являются собственностью сельских советов

Обращение с отходами на территории региона выстраивается в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-П.

Территориальная схема – это документ стратегического планирования, разработанный для организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов.

В соответствии с территориальной схемой в Убинском районе запланированы к строительству три площадки временного накопления отходов, располагающихся вблизи с. Убинское, с. Круглоозерное, с. Кожурла. В Венгеровском районе – с. Венгерово, с. Усть-Изес, с. 2-я Петропавловка. В Кочковском районе подобные объекты расположены около с. Кочки и с. Черновка. Комплексные полигоны, на которых планируется размещение отходов с вышеуказанных площадок, будут располагаться вблизи г. Каргата, г. Татарска и с. Колыбелька соответственно.

В настоящее время завершено строительство площадок временного накопления отходов, расположенных вблизи с. Убинское, с. Венгерово и с. Кочки. Площадки будут использоваться для временного хранения твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных, общим объемом до 360 кубических метров. Нормативный срок накопления отходов на подобных объектах может достигать 11 месяцев.

Площадки временного накопления отходов созданы за счет средств областного и районного бюджетов и являются собственностью сельских советов. В настоящее время ООО «Экология – Новосибирск» ведет организационные и подготовительные работы для начала функционирования данных площадок накопления. Обеспечиваются бытовые условия сотрудников, формируются графики и маршруты движения мусоровозов большой вместимости, для транспортирования отходов с площадок временного накопления.

«За счет средств регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами построенные площадки будут оснащены мусоросортировочными линиями, что обеспечит снижение объема захораниваемых отходов. В связи с этим направлены предложения о внесении необходимых изменений в территориальную схему, – подчеркнула генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова. – Реализация всех мероприятий, предусмотренных территориальной схемой, позволит создать в Новосибирской области эффективную и безопасную систему обращения с отходами».

Введение в эксплуатацию объектов временного накопления отходов в с. Убинское, с. Венгерово и с. Кочки не повлияет на утвержденные графики транспортирования отходов.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Все для блага жителей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вменяемость Ефремова установила психиатрическая экспертиза
16:53 20-06-2020
Вменяемость Ефремова установила психиатрическая экспертиза
Фото: украли велосипед "Гелакси". Информация о нем - за вознаграждение!
16:49 20-06-2020
Фото: украли велосипед
БердскСкончался активист и молодой директор спортшколы "Олимп" Александр Михалев из Бердска 1
16:44 20-06-2020
Скончался активист и молодой директор спортшколы
 За неделю в России заболели коронавирусом больше 57 тысяч человек
16:42 20-06-2020
 За неделю в России заболели коронавирусом больше 57 тысяч человек
Дамы и господа, пожалуйста, соблюдайте масочный режим в магазине! Не надо ходить по залу и перед самой кассой надевать маску. Оденьте сразу!
16:38 20-06-2020
Дамы и господа, пожалуйста, соблюдайте масочный режим в магазине! Не надо ходить по залу и перед самой кассой надевать маску. Оденьте сразу!
БердскУкрала велокат за 5000 рублей из подъезда в Академгордке 35-летняя жительница Бердска
16:36 20-06-2020
Украла велокат за 5000 рублей из подъезда в Академгордке 35-летняя жительница Бердска
БердскНи дома, ни детей: бриллиантовую свадьбу ожидают в маленькой комнате супруги Мелехины из Бердска
16:31 20-06-2020
Ни дома, ни детей: бриллиантовую свадьбу ожидают в маленькой комнате супруги Мелехины из Бердска
Змея укусила 2-летнего малыша на прогулке по набережной Петербурга
16:22 20-06-2020
Змея укусила 2-летнего малыша на прогулке по набережной Петербурга
Убитыми нашли двух полицейских в Воркуте. Подозревают сослуживца погибших
16:13 20-06-2020
Убитыми нашли двух полицейских в Воркуте. Подозревают сослуживца погибших
Black Lives Matter. Отказался произносить фразу про черных вице-президент США Майк Пенс
16:00 20-06-2020
Black Lives Matter. Отказался произносить фразу про черных вице-президент США Майк Пенс