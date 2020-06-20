Где временные свалки мусора открывает «Экология-Новосибирск» в регионе? Смотрите список

На временных площадках за счет средств бюджета Новосибирской области и районов построят мусоросортировочные заводы. Нормативный срок накопления отходов может достигать 11 месяцев.

Площадки временного накопления отходов созданы за счет средств областного и районного бюджетов и являются собственностью сельских советов

Обращение с отходами на территории региона выстраивается в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-П.

Территориальная схема – это документ стратегического планирования, разработанный для организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов.

В соответствии с территориальной схемой в Убинском районе запланированы к строительству три площадки временного накопления отходов, располагающихся вблизи с. Убинское, с. Круглоозерное, с. Кожурла. В Венгеровском районе – с. Венгерово, с. Усть-Изес, с. 2-я Петропавловка. В Кочковском районе подобные объекты расположены около с. Кочки и с. Черновка. Комплексные полигоны, на которых планируется размещение отходов с вышеуказанных площадок, будут располагаться вблизи г. Каргата, г. Татарска и с. Колыбелька соответственно.

В настоящее время завершено строительство площадок временного накопления отходов, расположенных вблизи с. Убинское, с. Венгерово и с. Кочки. Площадки будут использоваться для временного хранения твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных, общим объемом до 360 кубических метров. Нормативный срок накопления отходов на подобных объектах может достигать 11 месяцев.

Площадки временного накопления отходов созданы за счет средств областного и районного бюджетов и являются собственностью сельских советов. В настоящее время ООО «Экология – Новосибирск» ведет организационные и подготовительные работы для начала функционирования данных площадок накопления. Обеспечиваются бытовые условия сотрудников, формируются графики и маршруты движения мусоровозов большой вместимости, для транспортирования отходов с площадок временного накопления.

«За счет средств регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами построенные площадки будут оснащены мусоросортировочными линиями, что обеспечит снижение объема захораниваемых отходов. В связи с этим направлены предложения о внесении необходимых изменений в территориальную схему, – подчеркнула генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова. – Реализация всех мероприятий, предусмотренных территориальной схемой, позволит создать в Новосибирской области эффективную и безопасную систему обращения с отходами».

Введение в эксплуатацию объектов временного накопления отходов в с. Убинское, с. Венгерово и с. Кочки не повлияет на утвержденные графики транспортирования отходов.