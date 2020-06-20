Полигон ТКО мощностью 120 000 тонн в год появится в 2022 году около кладбища Бердска, ответило министерство ЖКХ Новосибирской области

Министерство готово провести выездную проверку реализации проекта. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в министерстве, территориальной схемой уже предусмотрено создание объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района.

Мусорная свалка появится на границе Бердска и Искитимского района

Сегодня, 19 июня, отдел благоустройства министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области прокомментировало создание полигона ТКО около кладбища Бердска, но на землях Искитимского района:

— В целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов в Новосибирской области постановлением правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292 — п утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области (далее – территориальная схема).

Территориальной схемой предусмотрено создание объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района Новосибирской в рамках инвестиционного проекта, земельный участок 54:07:047401:1085, мощность 120 тыс. тонн/год, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.

19 января 2019 г. проект создания полигона рассматривался на совещании в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области, инвесторам было предложено инициировать проект в рамках очередного совета по инвестициям Новосибирской области. Министерство готово провести выездную проверку реализации проекта, в случае выявленных нарушений.

Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района. Из ответов администрации Искитимского района за подписью главы Олега Лагоды следует, что земля принадлежит бизнесмену Виктору Голубеву.