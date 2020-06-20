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Полигон ТКО мощностью 120 000 тонн в год появится в 2022 году около кладбища Бердска, ответило министерство ЖКХ Новосибирской области

17:55 20.06.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Министерство готово провести выездную проверку реализации проекта. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в министерстве, территориальной схемой уже предусмотрено создание объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района.

Полигон ТКО мощностью 120 000 тонн в год появится в 2022 году около кладбища Бердска, ответило министерство ЖКХ Новосибирской области
Мусорная свалка появится на границе Бердска и Искитимского района
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Полигон ТКО мощностью 120 000 тонн в год появится в 2022 году около кладбища Бердска, ответило министерство ЖКХ Новосибирской области

Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж «Свалочное начало. Дорога к полигону»Полигон ТКО мощностью 120 000 тонн в год появится в 2022 году около кладбища Бердска, ответило министерство ЖКХ Новосибирской областиЕщё 15 новостей

Сегодня, 19 июня, отдел благоустройства министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области прокомментировало создание полигона ТКО около кладбища Бердска, но на землях Искитимского района:

— В целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов в Новосибирской области постановлением правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292 — п утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области (далее – территориальная схема).

Территориальной схемой предусмотрено создание объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района Новосибирской в рамках инвестиционного проекта, земельный участок 54:07:047401:1085, мощность 120 тыс. тонн/год, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.

19 января 2019 г. проект создания полигона рассматривался на совещании в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области, инвесторам было предложено инициировать проект в рамках очередного совета по инвестициям Новосибирской области. Министерство готово провести выездную проверку реализации проекта, в случае выявленных нарушений.

Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района. Из ответов администрации Искитимского района за подписью главы Олега Лагоды следует, что земля принадлежит бизнесмену Виктору Голубеву.

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От редакции

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Аноним, 19 июня 2020 18:03
Вот уже и министерство ЖКХ карманным стало
Аноним, 19 июня 2020 20:08
Весь народ живет в г*вне, а г*вно живет вполне.(Слепаков)
Алексей, 19 июня 2020 18:08
Это как нужно ненавидеть свои родной город что бы по розе ветров да ещё в близи кладбища строить мусорный полигон!? У Голубев что крыша от денег поехала?
Аноним, 19 июня 2020 20:30
А раньше он как-то иначе что-ли делал? Или вы раньше зачарованы им были? Строил что где хотел. Вопросики решал. Сам живёт в личном "доме отдыха" (не в жилье). Занимается точечной застройкой. Даже на спорте - и то деньги делал.

Да, у него дофига прихлебателей, которых он трудоустроил и копеечки платит. Пока он платит - они обе ручонки за него тянут. Ну так народ-победитель и народ-герой - он вот такой. Русские в большинстве продажны. Не потому что русские, а потому что нищие. И всегда нищими были. А нищего купить можно за три копейки. Это обеспеченный, сытый человек скорее всего не будет продаваться за копейку.

Чем раньше вы всё это поймёте - тем проще будет жить.
алексей, 19 июня 2020 23:56
ветер обычно дует юго-западный и вся вонь от свалки будет нести в центр
Алексей Нагайцев, 19 июня 2020 18:12
Нужно организовать митинг напротив дома где живёт Голубев и каждый что бы принёс по мусорному пакету в подарок.
Аноним, 19 июня 2020 18:16
НВР: "Министерство готово провести выездную проверку реализации проекта, в случае выявленных нарушений". Сами выявлять не собираются, а кто тогда? Т.е. это эталонное место для свалки? А мужики-то и не знали...
Аноним, 19 июня 2020 23:47
А теперь представьте на секунду, что Шестернин - член КПРФ.
Ой, мама не горюй, что бы тут началось - прокурор сразу воскреснет из небытия, из подполья повыскакивают фээсбэшники с новыми голливудскими сериями про розовые пакетики, у кого-нибудь обязательно обнаружат макарова с патронами, у кого-то подпольный нефтеперерабатывающий заводик, ну и так далее - сценарий более-менее понятный и реалистичный.
Дословно: «Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». А посему - полная тишина и игнор.
Аноним, 19 июня 2020 18:31
Да не заморачивайтесь так на бытовые отходы.
Лучше подсчитайте, сколько земель еще скупил почетный.
В перспективах - захоронение ядерных отходов, которые Россия обязалась вывозить из зарубежных стран и хоронить на своей территории. Это помимо своих собственных ядерных отходов.
Аноним, 19 июня 2020 19:05
В этом он не один в Бердске, есть ещё патриоты, у которых в видах деятельность записано захоронение ядерных отходов...
Аноним, 19 июня 2020 18:38
Основания для оспаривания публичных слушаний

Наиболее характерные ошибки, могущих привести к удовлетворению судами исков по признанию результатов публичных слушаний недействительными:

1. Нарушение регламентированного порядка опубликования, распространения оповещения населения о проведении публичных слушаний.

2. Не предоставление возможности населению ознакомиться с документальными материалами, выносимыми на публичные слушания. Особенно это касается вопросов землепользования и градостроительной деятельности, когда опубликованные материалы на официальном сайте администрации муниципального образования или в СМИ ввиду низкого разрешения не позволяют прочесть указанные в них текстовые сведения, в том числе:
- наименование зон;
- наименование географических объектов;
- отсутствие свободного доступа к данной информации в администрации муниципального образования;
- иные сведения, необходимые для понимания устанавливаемых правовых норм неопределенным кругом лиц.

3. Нарушение установленного порядка проведения собрания граждан. Выносимые на повестку дня вопросы не соответствуют теме публичных слушаний. Отсутствие учета граждан, присутствующих на публичных слушаниях.

4. Нарушения в протоколе проведения публичных слушаний:

- несоответствие протокола публичных слушаний действительному процессу публичных слушаний, для этого необходимо осуществлять аудио-, видеозапись собрания граждан;
- подписание протокола неуполномоченными лицами;
- отсутствие учета высказанных гражданами предложений и замечаний, либо искажение их смысла;
- мнимые голоса.

5.Отсутствие в протоколе по результатам проведенных публичных слушаний (заключение) перечня замечаний и предложения, поступивших от граждан, а также оснований для их отклонения.

Таким образом, основанием для признания результатов публичных слушаний недействительными, являются грубые нарушения как самого процесса собрания, так и содержание итогового документа.
Raven, 19 июня 2020 19:24
Слава богу скоро свалю с этого бардака
Аноним, 19 июня 2020 19:52
В Италию уедешь?
Гость, 19 июня 2020 19:29
Помелочились, надо было прям на площади Горького и на територии парка. Вечерком бы ходили все семьями объедки выуживать. Ляпота...
Аноним, 19 июня 2020 20:34
Это скоро уже не площадь Горького, а улица Горького будет. Проезд к микрорайнам почётного кстати. Если бы не это обстоятельство, то уже другие бы патриоты-единороски часовню туда воткнули. А потом и храм, конечно.
Житель, 19 июня 2020 19:33
Люди, ну надо же что-то с этим делать! Нам же тут жить!
Гость, 19 июня 2020 19:34
Особо прекрасно что свалка будет находится у истоков р.Раздельная. И без того не самая чистая речушка несущая свои воды в водохранилище станет светится в темноте. Между прочем в ее устье находится несколько санаториев, пляж и детский лагерь, так что если вам не плевать на ваших детей советую глубоко задуматься над тем, а стоит ли позволять это
Аноним, 20 июня 2020 09:54
Санатории и лагеря есть в других чистых местах (Гуменка и сейчас полна трупов павших животин и прочих стоков). Частники закроют свои приватизированные ранее кормушки и будет просто лес.
Аноним, 19 июня 2020 21:45
Вонища распостранится на Бердск и дачи Вега 1,2,кладбище станет завалено использованными мусорными мешками...С заправками решил завершить "могучий"(продал почти все),а с помойки бабки стабильны.Вроде коренной бердчанин,за что нас так?
Аноним, 19 июня 2020 22:16
А потому, что от других городов его очень быстро отвадили.
Аноним, 20 июня 2020 08:13
На Вегу 1,2 по розе ветров не попадает. А на Бердск - да.
Вот недолюбливала я коренных бердчан. Но на такие "казни египетские" фантазии бы не хватило. Но коренные - они сами справились
Юлиа_79, 19 июня 2020 23:12
Надо петицию собрать по Бердску что мы против и выявить нарушения принятия такого решения пока не поздно.
Аноним, 20 июня 2020 11:30
Похоже что он с Новосиба г..но собрался возить!Куда нам две помойки?
Аноним, 20 июня 2020 12:32
на НГС-е прочитал, что будет "ЗАВОД" по переработке отходов. А мы говорим про свалку. Кто врёт?
Владимир, 20 июня 2020 15:36
Давайте привлечём внимание Greenpeace России?
Они знают, что делать в таких ситуациях.
Аноним, 20 июня 2020 17:51
за Гретой послать!
Аноним, 20 июня 2020 18:18
НВР:
Этого следовало ожидать.Запах денег сладок ,,денежным мешкам".Теряют чувство обоняния.
Аноним, 20 июня 2020 19:04
Спасибо Курьеру за работу. Объективно и профессионально. Молодцы!

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