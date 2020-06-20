Полигон ТКО мощностью 120 000 тонн в год появится в 2022 году около кладбища Бердска, ответило министерство ЖКХ Новосибирской области

Сегодня, 19 июня, отдел благоустройства министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области прокомментировало создание полигона ТКО около кладбища Бердска, но на землях Искитимского района:
— В целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов в Новосибирской области постановлением правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292 — п утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области (далее – территориальная схема).
Территориальной схемой предусмотрено создание объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района Новосибирской в рамках инвестиционного проекта, земельный участок 54:07:047401:1085, мощность 120 тыс. тонн/год, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.
19 января 2019 г. проект создания полигона рассматривался на совещании в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области, инвесторам было предложено инициировать проект в рамках очередного совета по инвестициям Новосибирской области. Министерство готово провести выездную проверку реализации проекта, в случае выявленных нарушений.
Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района. Из ответов администрации Искитимского района за подписью главы Олега Лагоды следует, что земля принадлежит бизнесмену Виктору Голубеву.
Да, у него дофига прихлебателей, которых он трудоустроил и копеечки платит. Пока он платит - они обе ручонки за него тянут. Ну так народ-победитель и народ-герой - он вот такой. Русские в большинстве продажны. Не потому что русские, а потому что нищие. И всегда нищими были. А нищего купить можно за три копейки. Это обеспеченный, сытый человек скорее всего не будет продаваться за копейку.
Чем раньше вы всё это поймёте - тем проще будет жить.
Ой, мама не горюй, что бы тут началось - прокурор сразу воскреснет из небытия, из подполья повыскакивают фээсбэшники с новыми голливудскими сериями про розовые пакетики, у кого-нибудь обязательно обнаружат макарова с патронами, у кого-то подпольный нефтеперерабатывающий заводик, ну и так далее - сценарий более-менее понятный и реалистичный.
Дословно: «Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». А посему - полная тишина и игнор.
Лучше подсчитайте, сколько земель еще скупил почетный.
В перспективах - захоронение ядерных отходов, которые Россия обязалась вывозить из зарубежных стран и хоронить на своей территории. Это помимо своих собственных ядерных отходов.
Наиболее характерные ошибки, могущих привести к удовлетворению судами исков по признанию результатов публичных слушаний недействительными:
1. Нарушение регламентированного порядка опубликования, распространения оповещения населения о проведении публичных слушаний.
2. Не предоставление возможности населению ознакомиться с документальными материалами, выносимыми на публичные слушания. Особенно это касается вопросов землепользования и градостроительной деятельности, когда опубликованные материалы на официальном сайте администрации муниципального образования или в СМИ ввиду низкого разрешения не позволяют прочесть указанные в них текстовые сведения, в том числе:
- наименование зон;
- наименование географических объектов;
- отсутствие свободного доступа к данной информации в администрации муниципального образования;
- иные сведения, необходимые для понимания устанавливаемых правовых норм неопределенным кругом лиц.
3. Нарушение установленного порядка проведения собрания граждан. Выносимые на повестку дня вопросы не соответствуют теме публичных слушаний. Отсутствие учета граждан, присутствующих на публичных слушаниях.
4. Нарушения в протоколе проведения публичных слушаний:
- несоответствие протокола публичных слушаний действительному процессу публичных слушаний, для этого необходимо осуществлять аудио-, видеозапись собрания граждан;
- подписание протокола неуполномоченными лицами;
- отсутствие учета высказанных гражданами предложений и замечаний, либо искажение их смысла;
- мнимые голоса.
5.Отсутствие в протоколе по результатам проведенных публичных слушаний (заключение) перечня замечаний и предложения, поступивших от граждан, а также оснований для их отклонения.
Таким образом, основанием для признания результатов публичных слушаний недействительными, являются грубые нарушения как самого процесса собрания, так и содержание итогового документа.
Вот недолюбливала я коренных бердчан. Но на такие "казни египетские" фантазии бы не хватило. Но коренные - они сами справились
Они знают, что делать в таких ситуациях.
Этого следовало ожидать.Запах денег сладок ,,денежным мешкам".Теряют чувство обоняния.